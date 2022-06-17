Лукашенко ответил Польше, имеющей виды на Западную Украину

17 июня 2022 в 17:24 Размер текста - 17 +

По словам президента Беларуси, в настоящее время он выстроил вдоль границы за спиной у пограничников десять подразделений Фото: MAXIM GUCHEK / POOL EPA Глава Белоруссии Александр Лукашенко негативно отреагировал на желание Польши получить Западную Украину. Об этом президент сообщил во время встречи в Бобруйске с работниками ОАО «Белшина», передает белорусское агентство БЕЛТА. «Мы это видим. Поэтому мне приходится и на Западе держать вооруженные силы на чеку, и на юге», — поясняет Лукашенко. По его словам, в настоящее время он выстроил вдоль границы за спиной у пограничников десять боевых подразделений, чтобы «никто чужой не влез в Беларусь». И он уверен, что такие мысли были. Кроме того, президент Белоруссии акцентировал внимание на том, чтобы не допустить окружения страны поляками. «И я когда-то сказал: еще украинцы нас попросят с россиянами, чтобы мы им помогли сохранить целостность. Чтобы не оттяпали», — уточняет Лукашенко. Ранее URA.RU сообщало о том, что в белорусской армии появится новое оперативное командование — Южное. Об этом заявил Лукашенко. Он подчеркнул, что белорусские военные уже отрабатывают защиту южных рубежей. Лукашенко также заявлял, что у Польши есть планы на Западную Украину. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Глава Белоруссии Александр Лукашенко негативно отреагировал на желание Польши получить Западную Украину. Об этом президент сообщил во время встречи в Бобруйске с работниками ОАО «Белшина», передает белорусское агентство БЕЛТА. «Мы это видим. Поэтому мне приходится и на Западе держать вооруженные силы на чеку, и на юге», — поясняет Лукашенко. По его словам, в настоящее время он выстроил вдоль границы за спиной у пограничников десять боевых подразделений, чтобы «никто чужой не влез в Беларусь». И он уверен, что такие мысли были. Кроме того, президент Белоруссии акцентировал внимание на том, чтобы не допустить окружения страны поляками. «И я когда-то сказал: еще украинцы нас попросят с россиянами, чтобы мы им помогли сохранить целостность. Чтобы не оттяпали», — уточняет Лукашенко. Ранее URA.RU сообщало о том, что в белорусской армии появится новое оперативное командование — Южное. Об этом заявил Лукашенко. Он подчеркнул, что белорусские военные уже отрабатывают защиту южных рубежей. Лукашенко также заявлял, что у Польши есть планы на Западную Украину.