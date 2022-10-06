06 октября 2022

На «Матч-тв» показали фильм про пермский город

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Кубок мира FIS по фристайлу. Миасс. Солнечная долина. Челябинская область, фристайл, горные лыжи, зимние виды спорта
В Чайковском проходит множество различных чемпионатов по лыжам Фото:

Федеральный телеканал «Матч-тв» выпустил специальный репортаж про пермский город Чайковский. Он появился на официальном youtube-канале «Матч».

«Дмитрий Занин отправился в город Чайковский, хорошо известный фанатам зимних видов спорта: здесь проходят соревнования по лыжам, биатлону и прыжкам с трамплина. Однако чем еще знаменит и интересен этот уникальный населенный пункт на границе Удмуртии и Пермского края?», — говорится в анонсе программы. Также ведущий раскрывает тайну — почему город назвали в честь великого композитора, который ни разу не был в этих местах.

Зрители высоко оценили программу, свое мнение они высказали в комментариях. «Слов нет, прекрасный фильм! Открыли наш город с другой стороны. Музыкальная и спортивная — жемчужина Прикамья. Большое спасибо», — пишет Леонид Казаков. «Думаю очень важно было бы дополнить инфо о том, что в городе есть музыкальное училище с именем Чайковского и среди выпускников есть народные артисты России. Благодарю за фильм», — добавляет Галина. «С Чайковского вышли многие призеры по биатлону: Коновалов Сергей, Катя Юрьева вот и Ретивых показали. Здесь кадры для зимних видов спорта куются. Я живу на Ямале 29 лет, но люблю свою Родину. Даст Бог вернусь не вечно же жить на Ямале», — комментирует Сергей Черепанов.

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Федеральный телеканал «Матч-тв» выпустил специальный репортаж про пермский город Чайковский. Он появился на официальном youtube-канале «Матч». «Дмитрий Занин отправился в город Чайковский, хорошо известный фанатам зимних видов спорта: здесь проходят соревнования по лыжам, биатлону и прыжкам с трамплина. Однако чем еще знаменит и интересен этот уникальный населенный пункт на границе Удмуртии и Пермского края?», — говорится в анонсе программы. Также ведущий раскрывает тайну — почему город назвали в честь великого композитора, который ни разу не был в этих местах. Зрители высоко оценили программу, свое мнение они высказали в комментариях. «Слов нет, прекрасный фильм! Открыли наш город с другой стороны. Музыкальная и спортивная — жемчужина Прикамья. Большое спасибо», — пишет Леонид Казаков. «Думаю очень важно было бы дополнить инфо о том, что в городе есть музыкальное училище с именем Чайковского и среди выпускников есть народные артисты России. Благодарю за фильм», — добавляет Галина. «С Чайковского вышли многие призеры по биатлону: Коновалов Сергей, Катя Юрьева вот и Ретивых показали. Здесь кадры для зимних видов спорта куются. Я живу на Ямале 29 лет, но люблю свою Родину. Даст Бог вернусь не вечно же жить на Ямале», — комментирует Сергей Черепанов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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