На «Матч-тв» показали фильм про пермский город

07 октября 2022 в 18:09 Размер текста - 17 +

В Чайковском проходит множество различных чемпионатов по лыжам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Федеральный телеканал «Матч-тв» выпустил специальный репортаж про пермский город Чайковский. Он появился на официальном youtube-канале «Матч». «Дмитрий Занин отправился в город Чайковский, хорошо известный фанатам зимних видов спорта: здесь проходят соревнования по лыжам, биатлону и прыжкам с трамплина. Однако чем еще знаменит и интересен этот уникальный населенный пункт на границе Удмуртии и Пермского края?», — говорится в анонсе программы. Также ведущий раскрывает тайну — почему город назвали в честь великого композитора, который ни разу не был в этих местах. Зрители высоко оценили программу, свое мнение они высказали в комментариях. «Слов нет, прекрасный фильм! Открыли наш город с другой стороны. Музыкальная и спортивная — жемчужина Прикамья. Большое спасибо», — пишет Леонид Казаков. «Думаю очень важно было бы дополнить инфо о том, что в городе есть музыкальное училище с именем Чайковского и среди выпускников есть народные артисты России. Благодарю за фильм», — добавляет Галина. «С Чайковского вышли многие призеры по биатлону: Коновалов Сергей, Катя Юрьева вот и Ретивых показали. Здесь кадры для зимних видов спорта куются. Я живу на Ямале 29 лет, но люблю свою Родину. Даст Бог вернусь не вечно же жить на Ямале», — комментирует Сергей Черепанов.

Федеральный телеканал «Матч-тв» выпустил специальный репортаж про пермский город Чайковский. Он появился на официальном youtube-канале «Матч». «Дмитрий Занин отправился в город Чайковский, хорошо известный фанатам зимних видов спорта: здесь проходят соревнования по лыжам, биатлону и прыжкам с трамплина. Однако чем еще знаменит и интересен этот уникальный населенный пункт на границе Удмуртии и Пермского края?», — говорится в анонсе программы. Также ведущий раскрывает тайну — почему город назвали в честь великого композитора, который ни разу не был в этих местах. Зрители высоко оценили программу, свое мнение они высказали в комментариях. «Слов нет, прекрасный фильм! Открыли наш город с другой стороны. Музыкальная и спортивная — жемчужина Прикамья. Большое спасибо», — пишет Леонид Казаков. «Думаю очень важно было бы дополнить инфо о том, что в городе есть музыкальное училище с именем Чайковского и среди выпускников есть народные артисты России. Благодарю за фильм», — добавляет Галина. «С Чайковского вышли многие призеры по биатлону: Коновалов Сергей, Катя Юрьева вот и Ретивых показали. Здесь кадры для зимних видов спорта куются. Я живу на Ямале 29 лет, но люблю свою Родину. Даст Бог вернусь не вечно же жить на Ямале», — комментирует Сергей Черепанов.