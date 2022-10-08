В Свердловской области открыли мемориальную доску в память о герое СВО. Фото

09 октября 2022 в 19:32 Размер текста - 17 +

Памятную табличку повесили на доме, где жил герой Фото: telegram-канал «Администрация ГО Заречный» новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Заречном (Свердловская область) на одном из домов торжественно открыли мемориальную табличку в память о местном жителе Евгении Русанове — командире танковой роты, который погиб на специальной военной операции. Информация об этом появилась в telegram-канале администрации Заречного. «В доме на улице Алещенкова, 8 состоялось открытие мемориальной таблички в память о зареченце Евгении Сергеевиче Русанове. Командир танковой роты погиб в ходе специальной военной операции на Украине, исполняя свой воинский долг. Город простился с земляком 12 июля», — говорится в сообщении чиновников. 34-летний капитан, командир танковой роты Евгений Русанов с 24 февраля принимал участие в специальной военной операции на Украине. Он погиб, прикрывая отход своих подразделений. Он был посмертно представлен к награде «Орден мужества». Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял ее целями демилитаризацию и денацификацию Украины. Мемориальную доску открыли на доме, где жил герой Фото: telegram-канал «Администрация ГО Заречный» Героя наградили орденом Мужества посмертно Фото: telegram-канал «Администрация ГО Заречный» На открытие мемориальной доски пришли местные жители Фото: telegram-канал «Администрация ГО Заречный»

В Заречном (Свердловская область) на одном из домов торжественно открыли мемориальную табличку в память о местном жителе Евгении Русанове — командире танковой роты, который погиб на специальной военной операции. Информация об этом появилась в telegram-канале администрации Заречного. «В доме на улице Алещенкова, 8 состоялось открытие мемориальной таблички в память о зареченце Евгении Сергеевиче Русанове. Командир танковой роты погиб в ходе специальной военной операции на Украине, исполняя свой воинский долг. Город простился с земляком 12 июля», — говорится в сообщении чиновников. 34-летний капитан, командир танковой роты Евгений Русанов с 24 февраля принимал участие в специальной военной операции на Украине. Он погиб, прикрывая отход своих подразделений. Он был посмертно представлен к награде «Орден мужества». Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял ее целями демилитаризацию и денацификацию Украины.