В Заречном (Свердловская область) на одном из домов торжественно открыли мемориальную табличку в память о местном жителе Евгении Русанове — командире танковой роты, который погиб на специальной военной операции. Информация об этом появилась в telegram-канале администрации Заречного.
«В доме на улице Алещенкова, 8 состоялось открытие мемориальной таблички в память о зареченце Евгении Сергеевиче Русанове. Командир танковой роты погиб в ходе специальной военной операции на Украине, исполняя свой воинский долг. Город простился с земляком 12 июля», — говорится в сообщении чиновников.
34-летний капитан, командир танковой роты Евгений Русанов с 24 февраля принимал участие в специальной военной операции на Украине. Он погиб, прикрывая отход своих подразделений. Он был посмертно представлен к награде «Орден мужества».
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял ее целями демилитаризацию и денацификацию Украины.
Мемориальную доску открыли на доме, где жил герой
Фото: telegram-канал «Администрация ГО Заречный»
Героя наградили орденом Мужества посмертно
Фото: telegram-канал «Администрация ГО Заречный»
На открытие мемориальной доски пришли местные жители
Фото: telegram-канал «Администрация ГО Заречный»
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В Заречном (Свердловская область) на одном из домов торжественно открыли мемориальную табличку в память о местном жителе Евгении Русанове — командире танковой роты, который погиб на специальной военной операции. Информация об этом появилась в telegram-канале администрации Заречного. «В доме на улице Алещенкова, 8 состоялось открытие мемориальной таблички в память о зареченце Евгении Сергеевиче Русанове. Командир танковой роты погиб в ходе специальной военной операции на Украине, исполняя свой воинский долг. Город простился с земляком 12 июля», — говорится в сообщении чиновников. 34-летний капитан, командир танковой роты Евгений Русанов с 24 февраля принимал участие в специальной военной операции на Украине. Он погиб, прикрывая отход своих подразделений. Он был посмертно представлен к награде «Орден мужества». Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял ее целями демилитаризацию и денацификацию Украины.