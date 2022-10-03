Пермяки пошли на курсы военной подготовки

Курс начальной военной подготовки рассчитан на один месяц Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В Перми контрактники, принимавшие участие в спецоперации на Украине, организовали проведение курсов начальной военной подготовки. Занятия проводятся в селе Гамово, расположенном в нескольких километрах от краевого центра, рассказал URA.RU один из организаторов курсов, Максим.

«Первое занятие мы провели 1 октября. Занятия проводятся бесплатно и включают в себя как теорию, так и практику. Вообще, курс рассчитан на один месяц, но если у кого-то есть желание, можно заниматься постоянно. Первая группа из 10 человек набрана, пока дополнительный набор не планируется», — пояснил Максим. По словам организаторов, пермяки сами обратились к контрактникам с просьбой провести подобные курсы после того, как была объявлена частичная мобилизация.

Указ о мобилизации 21 сентября подписал президент РФ Владимир Путин. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что она коснется порядка 300 тысяч резервистов. В первую очередь, мобилизации подлежат граждане, проходившие срочную службу в рядах Вооруженных сил РФ, имеющие военно-учетные специальности и необходимый боевой опыт.

Из Пермского края в учебные центры Елани (Свердловская область) и Тюмени отправились несколько эшелонов с резервистами. Ранее получить навыки боевой подготовки пермяков пригласил настоятель Белогорского мужского монастыря отец Дорофей, уехавший в зону СВО.