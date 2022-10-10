Пермякам предлагают гастротур с дегустацией черной икры и осетрины

11 октября 2022 в 13:12 Размер текста - 17 +

Пермякам предложили познакомиться с процессом получения черной икры Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Пермяки смогут отправиться в однодневный гастрономический тур с дегустацией черной икры и копченой осетрины. Такую поездку предлагает пермская турфирма Sunmar. «Предлагаем почувствовать на себе удивительную особенность нашего региона в рамках гастротура. Вы окунетесь в мир „королевской рыбы“, примете участие в технологическом процессе и отведаете черной икры и копченой осетрины!» — указано в предложении турфирмы. Участников тура отвезут на осетровую ферму Dobrofish в Добрянке. Такие туры состоятся 16 октября, 13 ноября, 11 декабря этого года и 7 января 2023 года. Стоимость путевки составляет 3300 рублей, в нее входят транспортное и экскурсионное обслуживание, знакомство с технологическим процессом выращивания рыбы и получения икры и дегустация: бутерброды с черной и красной икрой, бокал шампанского. Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают подлечить нервы на курортах. Речь идет о санаториях Пермского края, Башкирии, Тюмени, а также Сочи.

Пермяки смогут отправиться в однодневный гастрономический тур с дегустацией черной икры и копченой осетрины. Такую поездку предлагает пермская турфирма Sunmar. «Предлагаем почувствовать на себе удивительную особенность нашего региона в рамках гастротура. Вы окунетесь в мир „королевской рыбы“, примете участие в технологическом процессе и отведаете черной икры и копченой осетрины!» — указано в предложении турфирмы. Участников тура отвезут на осетровую ферму Dobrofish в Добрянке. Такие туры состоятся 16 октября, 13 ноября, 11 декабря этого года и 7 января 2023 года. Стоимость путевки составляет 3300 рублей, в нее входят транспортное и экскурсионное обслуживание, знакомство с технологическим процессом выращивания рыбы и получения икры и дегустация: бутерброды с черной и красной икрой, бокал шампанского. Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают подлечить нервы на курортах. Речь идет о санаториях Пермского края, Башкирии, Тюмени, а также Сочи.