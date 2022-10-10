Жители Тобольска получат еще один рейс в Татарстан

В Тобольске увеличат число авиарейсов в Нижнекамск до двух раз в неделю

11 октября 2022 в 13:47 Размер текста - 17 +

Тоболяки смогут летать в Нижнекамск два раза в неделю Фото: Владимир Андреев © URA.RU Число авиарейсов из Тобольска Тюменской области в Нижнекамск (Татарстан) увеличится до двух раз в неделю. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе аэропорта «Ремезов». «Увеличивается частота выполнения рейсов из Тобольска в Нижнекамск. Авиакомпания „ЮВТ АЭРО“ с 17 октября приступает к выполнению рейсов по понедельникам. Ранее они выполнялись только по четвергам», — рассказали URA.RU в пресс-службе аэропорта «Ремезов». Вылет из Тобольска по понедельникам будет происходить в 08:25, по четвергам — в 09:20. Полеты выполняются в рамках программы субсидирования региональных перевозок. Как ранее писало URA.RU, дополнительное соглашение с авиакомпанией заключили власти Тюменской области.

Число авиарейсов из Тобольска Тюменской области в Нижнекамск (Татарстан) увеличится до двух раз в неделю. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе аэропорта «Ремезов». «Увеличивается частота выполнения рейсов из Тобольска в Нижнекамск. Авиакомпания „ЮВТ АЭРО“ с 17 октября приступает к выполнению рейсов по понедельникам. Ранее они выполнялись только по четвергам», — рассказали URA.RU в пресс-службе аэропорта «Ремезов». Вылет из Тобольска по понедельникам будет происходить в 08:25, по четвергам — в 09:20. Полеты выполняются в рамках программы субсидирования региональных перевозок. Как ранее писало URA.RU, дополнительное соглашение с авиакомпанией заключили власти Тюменской области.