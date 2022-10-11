В Минфине раскрыли, для чего хотят увеличить количество банков в России

В Минфине РФ предложили увеличить количество банков в стране из-за санкций

12 октября 2022 в 01:33 Размер текста - 17 +

Моисеев объяснил, для чего это нужно Фото: Антон Белицкий © URA.RU В России необходимо увеличить количество банков. Так считает заместитель министра финансов Алексей Моисеев. «Банков ровно столько, сколько есть потребность в экономике. Но при прочих равных я сказал бы, что, наверное, сейчас банков надо больше, чем до пандемии, в силу того, что санкции заставляют определенные виды экономической активности, в том числе платежной активности, сегментировать», — отметил чиновник в эфире радиостанции «Москва FM». Он рассказал, что позиция экономических ведомств заключается в том, что сейчас стоит избегать концентрации в одном месте каких-то экономических видов активности. «В этом смысле старый принцип „маленькое — это прекрасно“ может быть сейчас реализован, потому что концентрация создает риски», — подчеркнул Моисеев. Ранее сообщалось, что в России с начала частичной мобилизации по 6 октября граждане сняли 754,1 миллиарда рублей. Сейчас же спрос на снятие денежных средств снизился.

В России необходимо увеличить количество банков. Так считает заместитель министра финансов Алексей Моисеев. «Банков ровно столько, сколько есть потребность в экономике. Но при прочих равных я сказал бы, что, наверное, сейчас банков надо больше, чем до пандемии, в силу того, что санкции заставляют определенные виды экономической активности, в том числе платежной активности, сегментировать», — отметил чиновник в эфире радиостанции «Москва FM». Он рассказал, что позиция экономических ведомств заключается в том, что сейчас стоит избегать концентрации в одном месте каких-то экономических видов активности. «В этом смысле старый принцип „маленькое — это прекрасно“ может быть сейчас реализован, потому что концентрация создает риски», — подчеркнул Моисеев. Ранее сообщалось, что в России с начала частичной мобилизации по 6 октября граждане сняли 754,1 миллиарда рублей. Сейчас же спрос на снятие денежных средств снизился.