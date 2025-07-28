«Размазал Европу»: Медведев похвалил Трампа

Медведев: Трамп «размазал Европу» в ходе новой сделки США и ЕС
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Медведев назвал последнее соглашение США и ЕС «антироссийским»
Медведев назвал последнее соглашение США и ЕС «антироссийским» Фото:

Американский лидер Дональд Трамп «размазал Европу» в результате последней сделки между Соединенными Штатами и Евросоюзом. Об этом сообщил зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Трамп размазал Европу», — написал Медведев в своем telegram-канале. По его словам, президент США последовательно отстаивает экономические интересы своей страны.

Он отметил, что текущая «сделка» с Евросоюзом «унизительна для европейцев», так как выгодна только Америке — она снимает защиту европейского рынка и обнуляет пошлины на американские товары. Кроме того, такая сделка создает дополнительные расходы для промышленности и сельского хозяйства в странах ЕС из-за необходимости закупки дорогих американских энергоносителей и перенаправляет инвестиции из Европы в США.

Медведев также указал на антироссийский характер этой сделки, поскольку она запрещает закупку российской нефти и газа. Он подчеркнул, что для Трампа это в основном бизнес, тогда как для Европы это стало частью неонацистской идеологии, которая негативно сказывается на благосостоянии ее граждан. В заключение он выразил сочувствие обычным европейцам, предложив им взять штурмом Брюссель и выразить протест против еврокомиссаров. По его словам, хотя это вряд ли приведет к каким-либо результатам, но могло бы стать «веселым событием».

Накануне США и Евросоюз подписали торговое соглашение, благодаря которому ЕС избежит введения 30-процентных американских пошлин с 1 августа. Вместо этого тарифы на большинство европейских товаров, включая автомобили, составят 15%. В обмен ЕС закупит у США энергоносители на 750 миллиардов долларов и увеличит свои инвестиции в американскую экономику на 600 миллиардов долларов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила намерение заменить российские нефть и газ на СПГ и ядерное топливо из США. Таким образом, соглашение было заключено на условиях США, передает «Царьград».

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Американский лидер Дональд Трамп «размазал Европу» в результате последней сделки между Соединенными Штатами и Евросоюзом. Об этом сообщил зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Трамп размазал Европу», — написал Медведев в своем telegram-канале. По его словам, президент США последовательно отстаивает экономические интересы своей страны. Он отметил, что текущая «сделка» с Евросоюзом «унизительна для европейцев», так как выгодна только Америке — она снимает защиту европейского рынка и обнуляет пошлины на американские товары. Кроме того, такая сделка создает дополнительные расходы для промышленности и сельского хозяйства в странах ЕС из-за необходимости закупки дорогих американских энергоносителей и перенаправляет инвестиции из Европы в США. Медведев также указал на антироссийский характер этой сделки, поскольку она запрещает закупку российской нефти и газа. Он подчеркнул, что для Трампа это в основном бизнес, тогда как для Европы это стало частью неонацистской идеологии, которая негативно сказывается на благосостоянии ее граждан. В заключение он выразил сочувствие обычным европейцам, предложив им взять штурмом Брюссель и выразить протест против еврокомиссаров. По его словам, хотя это вряд ли приведет к каким-либо результатам, но могло бы стать «веселым событием». Накануне США и Евросоюз подписали торговое соглашение, благодаря которому ЕС избежит введения 30-процентных американских пошлин с 1 августа. Вместо этого тарифы на большинство европейских товаров, включая автомобили, составят 15%. В обмен ЕС закупит у США энергоносители на 750 миллиардов долларов и увеличит свои инвестиции в американскую экономику на 600 миллиардов долларов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила намерение заменить российские нефть и газ на СПГ и ядерное топливо из США. Таким образом, соглашение было заключено на условиях США, передает «Царьград».
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