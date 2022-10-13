Силовики устроили облаву на автомобили на въезде в Челябинск

14 октября 2022 в 15:31 Размер текста - 17 +

При поддержке инспекторов ГИБДД судебные приставы вылавливали водителей-должников (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Судебные приставы и сотрудники ГИБДД 14 октября провели совместный рейд, в ходе которого на въезде в Челябинск изымали машины у должников. В результате временно расстались со своими автомобилями три владельца, еще 26 машин оказались арестованными. «В ходе совместного мероприятия автоматический программный комплекс „Дорожный пристав“ выявляет в потоке автомобили, зарегистрированные на должников по исполнительным производствам. Произведено 26 арестов, изъяты три автомобиля. Еще 20 человек получили на руки требования об оплате задолженности, а некоторые с помощью мобильных банковских приложений на месте погасили долги на 99 тысяч рублей», — цитирует пресс-службе регионального управления ФССП издание 74.ru. В частности, неприятности возникли у владельца Mercedes, задолжавшего 1,3 млн рублей по кредиту. Также изъяли Daewoo Nexia у владельца, накопившего налоговую задолженность в 36 тысяч рублей. Хозяин Ford, чью машину также увезли на эвакуаторе, собирается брать кредит, чтобы заплатить 140-тысячный долг за коммунальные услуги.

Судебные приставы и сотрудники ГИБДД 14 октября провели совместный рейд, в ходе которого на въезде в Челябинск изымали машины у должников. В результате временно расстались со своими автомобилями три владельца, еще 26 машин оказались арестованными. «В ходе совместного мероприятия автоматический программный комплекс „Дорожный пристав“ выявляет в потоке автомобили, зарегистрированные на должников по исполнительным производствам. Произведено 26 арестов, изъяты три автомобиля. Еще 20 человек получили на руки требования об оплате задолженности, а некоторые с помощью мобильных банковских приложений на месте погасили долги на 99 тысяч рублей», — цитирует пресс-службе регионального управления ФССП издание 74.ru. В частности, неприятности возникли у владельца Mercedes, задолжавшего 1,3 млн рублей по кредиту. Также изъяли Daewoo Nexia у владельца, накопившего налоговую задолженность в 36 тысяч рублей. Хозяин Ford, чью машину также увезли на эвакуаторе, собирается брать кредит, чтобы заплатить 140-тысячный долг за коммунальные услуги.