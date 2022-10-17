17 октября 2022

Арестович: Россия нашла «ключик» к противовоздушной обороне Украины

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Россия нашла «ключик» к ПВО Украины, признали в офисе Зеленского Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия нашла «ключик» к противовоздушной обороне Украины. Об этом заявил советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Они [Россия] нашли ключик к нашей ПВО, который заключается в том, чтобы заставить нас выстрелить весь ракетный запас в борьбе с дронами», — заявил Арестович в эфире YouTube-канала «Фейгин Live» (признан иноагентом в РФ). По его словам, два-три месяца российская сторона может «кошмарить» Украину в таком режиме.

Ранее глава Офиса Зеленского Андрей Ермак попросил для Украины больше ПВО и оружия. Об этом он заявил после ударов по Киеву.

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Россия нашла «ключик» к противовоздушной обороне Украины. Об этом заявил советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович. «Они [Россия] нашли ключик к нашей ПВО, который заключается в том, чтобы заставить нас выстрелить весь ракетный запас в борьбе с дронами», — заявил Арестович в эфире YouTube-канала «Фейгин Live» (признан иноагентом в РФ). По его словам, два-три месяца российская сторона может «кошмарить» Украину в таком режиме. Ранее глава Офиса Зеленского Андрей Ермак попросил для Украины больше ПВО и оружия. Об этом он заявил после ударов по Киеву.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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