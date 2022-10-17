Арестович: Россия нашла «ключик» к противовоздушной обороне Украины 18 октября 2022 в 02:38 Размер текста - 17 + Россия нашла «ключик» к ПВО Украины, признали в офисе Зеленского Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия нашла «ключик» к противовоздушной обороне Украины. Об этом заявил советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович. «Они [Россия] нашли ключик к нашей ПВО, который заключается в том, чтобы заставить нас выстрелить весь ракетный запас в борьбе с дронами», — заявил Арестович в эфире YouTube-канала «Фейгин Live» (признан иноагентом в РФ). По его словам, два-три месяца российская сторона может «кошмарить» Украину в таком режиме. Ранее глава Офиса Зеленского Андрей Ермак попросил для Украины больше ПВО и оружия. Об этом он заявил после ударов по Киеву. Россия нашла «ключик» к противовоздушной обороне Украины. Об этом заявил советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович. «Они [Россия] нашли ключик к нашей ПВО, который заключается в том, чтобы заставить нас выстрелить весь ракетный запас в борьбе с дронами», — заявил Арестович в эфире YouTube-канала «Фейгин Live» (признан иноагентом в РФ). По его словам, два-три месяца российская сторона может «кошмарить» Украину в таком режиме. Ранее глава Офиса Зеленского Андрей Ермак попросил для Украины больше ПВО и оружия. Об этом он заявил после ударов по Киеву. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям