Арестович: Россия нашла «ключик» к противовоздушной обороне Украины

Россия нашла «ключик» к ПВО Украины, признали в офисе Зеленского
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Россия нашла «ключик» к противовоздушной обороне Украины. Об этом заявил советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович.
«Они [Россия] нашли ключик к нашей ПВО, который заключается в том, чтобы заставить нас выстрелить весь ракетный запас в борьбе с дронами», — заявил Арестович в эфире YouTube-канала «Фейгин Live» (признан иноагентом в РФ). По его словам, два-три месяца российская сторона может «кошмарить» Украину в таком режиме.
Ранее глава Офиса Зеленского Андрей Ермак попросил для Украины больше ПВО и оружия. Об этом он заявил после ударов по Киеву.
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