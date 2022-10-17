Глава Офиса Зеленского попросил для Украины больше ПВО и оружия после ударов по Киеву

Взрывы прогремели в Киеве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Глава офиса Зеленского сделал срочное заявление после обстрелов центра Киева. Об этом заявил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Взрывы в Киеве. Нам нужно больше систем ПВО и как можно быстрее. Больше оружия для защиты неба и уничтожения врага», — написал он в своем telegram-канале.

Ранее в Киеве заявили о взрывах в центре города. Глава города подтвердил два случая взрывов.