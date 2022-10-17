Глава офиса Зеленского сделал срочное заявление после обстрелов центра Киева

Глава Офиса Зеленского попросил для Украины больше ПВО и оружия после ударов по Киеву
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Клипарт. Екатеринбург, взрыв, бронетехника, выстрел
Взрывы прогремели в Киеве Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Глава офиса Зеленского сделал срочное заявление после обстрелов центра Киева. Об этом заявил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Взрывы в Киеве. Нам нужно больше систем ПВО и как можно быстрее. Больше оружия для защиты неба и уничтожения врага», — написал он в своем telegram-канале.

Ранее в Киеве заявили о взрывах в центре города. Глава города подтвердил два случая взрывов.

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Глава офиса Зеленского сделал срочное заявление после обстрелов центра Киева. Об этом заявил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак. «Взрывы в Киеве. Нам нужно больше систем ПВО и как можно быстрее. Больше оружия для защиты неба и уничтожения врага», — написал он в своем telegram-канале. Ранее в Киеве заявили о взрывах в центре города. Глава города подтвердил два случая взрывов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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