Взрывы прогремели в Киеве
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Глава офиса Зеленского сделал срочное заявление после обстрелов центра Киева. Об этом заявил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.
«Взрывы в Киеве. Нам нужно больше систем ПВО и как можно быстрее. Больше оружия для защиты неба и уничтожения врага», — написал он в своем telegram-канале.
Ранее в Киеве заявили о взрывах в центре города. Глава города подтвердил два случая взрывов.
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