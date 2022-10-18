Правительство намерено ликвидировать госкорпорацию, основанную Чубайсом

«Ведомости»: правительство ликвидирует госкорпорацию «Роснано»

19 октября 2022 в 04:51 Размер текста - 17 +

Правительство обсуждает ликвидацию «Роснано» из-за убыточности госкорпорации Фото: Александр Мамаев © URA.RU В правительстве обсуждают расформирование госкорпорации «Роснано». Об пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в кабмине. По их словам, финансовые антироссийские санкции усугубили проблемы института развития. В результате госкомпания утратила возможность самостоятельно обслуживать свои обязательства. «В правительстве поставили под сомнение целесообразность поддержки дееспособности госкомпании за счет бюджета в нынешних условиях — там предложили рассмотреть прекращение деятельности компании. Такое видение перспектив „Роснано“ министр финансов Антон Силуанов описал в обращении к [президенту РФ] Владимиру Путину», — утверждают источники издания. По словам собеседников, имущество «Роснано» после ее ликвидации может быть передано в другие профильные госкорпорации. О системных проблемах «Роснано» стало известно в ноябре прошлого года. Тогда компания объявила, что обсудила с крупными держателями облигаций и кредиторами возможные сценарии реструктуризации долга в интересах кредиторов. Тем не менее, в середине октября Минфин РФ погасил за «Роснано» облигации на сумму 9 млрд рублей с госгарантией в связи с невозможностью компанией исполнения обязательств, писали «Ведомости». Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс в марте успел вылететь за границу за сутки до проверки «Роснано», где более 10 лет занимал пост руководителя. Правоохранительные органы проверяли организацию на предмет коррупционных преступлений. Тогда же чиновник по собственному желанию покинул и пост спецпредставителя президента РФ по международным отношениям. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В правительстве обсуждают расформирование госкорпорации «Роснано». Об пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в кабмине. По их словам, финансовые антироссийские санкции усугубили проблемы института развития. В результате госкомпания утратила возможность самостоятельно обслуживать свои обязательства. «В правительстве поставили под сомнение целесообразность поддержки дееспособности госкомпании за счет бюджета в нынешних условиях — там предложили рассмотреть прекращение деятельности компании. Такое видение перспектив „Роснано“ министр финансов Антон Силуанов описал в обращении к [президенту РФ] Владимиру Путину», — утверждают источники издания. По словам собеседников, имущество «Роснано» после ее ликвидации может быть передано в другие профильные госкорпорации. О системных проблемах «Роснано» стало известно в ноябре прошлого года. Тогда компания объявила, что обсудила с крупными держателями облигаций и кредиторами возможные сценарии реструктуризации долга в интересах кредиторов. Тем не менее, в середине октября Минфин РФ погасил за «Роснано» облигации на сумму 9 млрд рублей с госгарантией в связи с невозможностью компанией исполнения обязательств, писали «Ведомости». Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс в марте успел вылететь за границу за сутки до проверки «Роснано», где более 10 лет занимал пост руководителя. Правоохранительные органы проверяли организацию на предмет коррупционных преступлений. Тогда же чиновник по собственному желанию покинул и пост спецпредставителя президента РФ по международным отношениям.