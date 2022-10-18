Лучшие ролики «Ночи пожирателей рекламы» Пермь увидит раньше Парижа

19 октября 2022 в 14:11 Размер текста - 17 +

Лучшие рекламные ролики мира в Перми покажут 21 октября Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Перми покажут лучшие рекламные ролики мира на юбилейном шоу «Ночь пожирателей рекламы». Показы альманаха состоятся 21 и 23 октября, тогда как на родине фестиваля в Париже только 28 числа. Организаторы показа обещают в этом году уникальную «экскурсию» по шедеврам мировой рекламы, которую подготовил основатель проекта Жан Мари Бурсико. «Жан Мари Бурсико новой подборкой рекламных роликов со всего мира отмечает 40 лет (!) со дня первого показа. В честь такого события Бурсико вместе со своими партнерами сделал своеобразную „экскурсию“ по шедеврам мировой рекламы, которые собирали бурные аплодисменты в истории проекта», — говорится в анонсе. Зрители также увидят самые свежие ролики, получающие награды престижных фестивалей. Отдельными блоками представят рекламу авиакомпаний и подборку плагиата. Кульминацией станут «рекламные войны брендов, которые пытаются унизить друг друга в борьбе за клиента и даже не замечают, что этим самым дарят зрителю незабываемые эмоции». В Перми «Ночь пожирателей рекламы 2022» покажут в кинотеатре «Синема 5» в iMall «Эспланада».

В Перми покажут лучшие рекламные ролики мира на юбилейном шоу «Ночь пожирателей рекламы». Показы альманаха состоятся 21 и 23 октября, тогда как на родине фестиваля в Париже только 28 числа. Организаторы показа обещают в этом году уникальную «экскурсию» по шедеврам мировой рекламы, которую подготовил основатель проекта Жан Мари Бурсико. «Жан Мари Бурсико новой подборкой рекламных роликов со всего мира отмечает 40 лет (!) со дня первого показа. В честь такого события Бурсико вместе со своими партнерами сделал своеобразную „экскурсию“ по шедеврам мировой рекламы, которые собирали бурные аплодисменты в истории проекта», — говорится в анонсе. Зрители также увидят самые свежие ролики, получающие награды престижных фестивалей. Отдельными блоками представят рекламу авиакомпаний и подборку плагиата. Кульминацией станут «рекламные войны брендов, которые пытаются унизить друг друга в борьбе за клиента и даже не замечают, что этим самым дарят зрителю незабываемые эмоции». В Перми «Ночь пожирателей рекламы 2022» покажут в кинотеатре «Синема 5» в iMall «Эспланада».