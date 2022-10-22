22 октября 2022
21 октября 2022

Собчак назвала екатеринбуржцев либералами за книги иноагентов в магазинах. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Сбор журналистов на ежегодную пресс-конференцию президента РФ. Москва, собчак ксения
Ксения Собчак нашла книги писателей-иноагентов в книжном Екатеринбурга Фото:

Журналистка Ксения Собчак назвала Екатеринбург столицей либерализма. Поводом для этого стала новость о том, что в одном из книжных магазинов города на видном месте стоят книги писателей, признанных Министерством юстиции иностранными агентами. Об этом Собчак написала у себя в telegram-канале.

«Кстати, справедливости ради: в екатеринбургском книжном магазине „Читай город“ Глуховский* и Быков* на видном месте. Видимо, действительно столица либерализма», — написала Собчак. К посту она прикрепила два видео, предположительно, из магазина «Читай город» на улице Вайнера. На кадрах видно, что книги писателей Глуховского и Быкова (признаны СМИ-иноагентами) стоят на полках рядом с другими книгами.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев назвал Екатеринбург столицей «мерзотной либероты». Журналист обозвал так город из-за обилия горожан с оппозиционными взглядами.

*писатели Дмитрий Глуховский и Дмитрий Быков признаны Министерством юстиции РФ СМИ иностранными агентами

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Журналистка Ксения Собчак назвала Екатеринбург столицей либерализма. Поводом для этого стала новость о том, что в одном из книжных магазинов города на видном месте стоят книги писателей, признанных Министерством юстиции иностранными агентами. Об этом Собчак написала у себя в telegram-канале. «Кстати, справедливости ради: в екатеринбургском книжном магазине „Читай город“ Глуховский* и Быков* на видном месте. Видимо, действительно столица либерализма», — написала Собчак. К посту она прикрепила два видео, предположительно, из магазина «Читай город» на улице Вайнера. На кадрах видно, что книги писателей Глуховского и Быкова (признаны СМИ-иноагентами) стоят на полках рядом с другими книгами. Ранее телеведущий Владимир Соловьев назвал Екатеринбург столицей «мерзотной либероты». Журналист обозвал так город из-за обилия горожан с оппозиционными взглядами. *писатели Дмитрий Глуховский и Дмитрий Быков признаны Министерством юстиции РФ СМИ иностранными агентами
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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