Ксения Собчак нашла книги писателей-иноагентов в книжном Екатеринбурга Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Журналистка Ксения Собчак назвала Екатеринбург столицей либерализма. Поводом для этого стала новость о том, что в одном из книжных магазинов города на видном месте стоят книги писателей, признанных Министерством юстиции иностранными агентами. Об этом Собчак написала у себя в telegram-канале.

«Кстати, справедливости ради: в екатеринбургском книжном магазине „Читай город“ Глуховский* и Быков* на видном месте. Видимо, действительно столица либерализма», — написала Собчак. К посту она прикрепила два видео, предположительно, из магазина «Читай город» на улице Вайнера. На кадрах видно, что книги писателей Глуховского и Быкова (признаны СМИ-иноагентами) стоят на полках рядом с другими книгами.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев назвал Екатеринбург столицей «мерзотной либероты». Журналист обозвал так город из-за обилия горожан с оппозиционными взглядами.

*писатели Дмитрий Глуховский и Дмитрий Быков признаны Министерством юстиции РФ СМИ иностранными агентами