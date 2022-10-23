Челябинец угнал восемь авто с помощью электробрелка

Мужчина взламывал автомобили с помощью кода-граббера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Челябинской области угнал восемь автомобилей, обманув систему сигнализации с помощью электробрелка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, мужчина больше двух лет использовал устройство для преступной деятельности.

«Виновный приобрел код-граббер, устройство, предназначенное для тестирования автосигнализаций, которое, согласно заключению эксперта, является специальным техническим средством для негласного получения информации. С помощью этого устройства он похитил восемь автомобилей у граждан», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

Там отметили, что в поиске и задержании также участвовали сотрудники областного ГУ МВД. Центральный райсуд признал угонщика виновным, и отправил его за решетку на шесть с половиной лет. Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима.