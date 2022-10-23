23 октября 2022
22 октября 2022

Челябинец угнал восемь авто с помощью электробрелка

© Служба новостей «URA.RU»
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Перегороженные проезды к Челябинскому театру оперы и балета. Челябинск, брелок для шлагбаума
Мужчина взламывал автомобили с помощью кода-граббера Фото:

Житель Челябинской области угнал восемь автомобилей, обманув систему сигнализации с помощью электробрелка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, мужчина больше двух лет использовал устройство для преступной деятельности.

«Виновный приобрел код-граббер, устройство, предназначенное для тестирования автосигнализаций, которое, согласно заключению эксперта, является специальным техническим средством для негласного получения информации. С помощью этого устройства он похитил восемь автомобилей у граждан», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

Там отметили, что в поиске и задержании также участвовали сотрудники областного ГУ МВД. Центральный райсуд признал угонщика виновным, и отправил его за решетку на шесть с половиной лет. Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

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Житель Челябинской области угнал восемь автомобилей, обманув систему сигнализации с помощью электробрелка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, мужчина больше двух лет использовал устройство для преступной деятельности. «Виновный приобрел код-граббер, устройство, предназначенное для тестирования автосигнализаций, которое, согласно заключению эксперта, является специальным техническим средством для негласного получения информации. С помощью этого устройства он похитил восемь автомобилей у граждан», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. Там отметили, что в поиске и задержании также участвовали сотрудники областного ГУ МВД. Центральный райсуд признал угонщика виновным, и отправил его за решетку на шесть с половиной лет. Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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