Выплаты на детей получит почти тысяча семей мобилизованных челябинцев

Уходящим на фронт челябинцам выплачивают по 20 тысяч рублей на каждого ребенка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В Челябинске выплаты на несовершеннолетних детей получит порядка 900 семей мобилизованных граждан. Об этом заявил 24 октября на аппаратном совещании в администрации города вице-мэр Сергей Авдеев.

«В Челябинске оформили заявления на выплаты уже на 847 детей мобилизованных граждан. Они получат по 20 тысяч рублей», — доложил главе областного центра Наталье Котовой ее заместитель в ходе совещания, проходящего по видеоконференцсвязи.

Решение о выплатах по 20 тысяч рублей из бюджета региона на ребенка семьям мобилизованных принял губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Оформить их можно в территориальных органах соцзащиты. Кроме того, социальные работники готовы принять заявления прямо в день отправки в армию, для чего организовано их дежурство в военкоматах.

Указ о частичной мобилизации в РФ был подписан 21 сентября. В Челябинской области 23 октября возобновилась отправка мобилизованных. Отправки прошли от всех военкоматов Челябинска, Златоуста, а также в Карталинском и ряде других районов.