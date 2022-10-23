23 октября 2022
22 октября 2022

Выплаты на детей получит почти тысяча семей мобилизованных челябинцев

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Отправка мобилизованных из Тракторозаводского военкомата. Челябинск , военкомат, спецоперация, мобилизация, сво, отправка
Уходящим на фронт челябинцам выплачивают по 20 тысяч рублей на каждого ребенка Фото:
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В Челябинске выплаты на несовершеннолетних детей получит порядка 900 семей мобилизованных граждан. Об этом заявил 24 октября на аппаратном совещании в администрации города вице-мэр Сергей Авдеев.

«В Челябинске оформили заявления на выплаты уже на 847 детей мобилизованных граждан. Они получат по 20 тысяч рублей», — доложил главе областного центра Наталье Котовой ее заместитель в ходе совещания, проходящего по видеоконференцсвязи.

Решение о выплатах по 20 тысяч рублей из бюджета региона на ребенка семьям мобилизованных принял губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Оформить их можно в территориальных органах соцзащиты. Кроме того, социальные работники готовы принять заявления прямо в день отправки в армию, для чего организовано их дежурство в военкоматах.

Указ о частичной мобилизации в РФ был подписан 21 сентября. В Челябинской области 23 октября возобновилась отправка мобилизованных. Отправки прошли от всех военкоматов Челябинска, Златоуста, а также в Карталинском и ряде других районов.

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В Челябинске выплаты на несовершеннолетних детей получит порядка 900 семей мобилизованных граждан. Об этом заявил 24 октября на аппаратном совещании в администрации города вице-мэр Сергей Авдеев. «В Челябинске оформили заявления на выплаты уже на 847 детей мобилизованных граждан. Они получат по 20 тысяч рублей», — доложил главе областного центра Наталье Котовой ее заместитель в ходе совещания, проходящего по видеоконференцсвязи. Решение о выплатах по 20 тысяч рублей из бюджета региона на ребенка семьям мобилизованных принял губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Оформить их можно в территориальных органах соцзащиты. Кроме того, социальные работники готовы принять заявления прямо в день отправки в армию, для чего организовано их дежурство в военкоматах. Указ о частичной мобилизации в РФ был подписан 21 сентября. В Челябинской области 23 октября возобновилась отправка мобилизованных. Отправки прошли от всех военкоматов Челябинска, Златоуста, а также в Карталинском и ряде других районов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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