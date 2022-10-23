Выплаты на детей получит почти тысяча семей мобилизованных челябинцев

В Челябинске выплаты на несовершеннолетних детей получит порядка 900 семей мобилизованных граждан. Об этом заявил 24 октября на аппаратном совещании в администрации города вице-мэр Сергей Авдеев.
«В Челябинске оформили заявления на выплаты уже на 847 детей мобилизованных граждан. Они получат по 20 тысяч рублей», — доложил главе областного центра Наталье Котовой ее заместитель в ходе совещания, проходящего по видеоконференцсвязи.
Решение о выплатах по 20 тысяч рублей из бюджета региона на ребенка семьям мобилизованных принял губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Оформить их можно в территориальных органах соцзащиты. Кроме того, социальные работники готовы принять заявления прямо в день отправки в армию, для чего организовано их дежурство в военкоматах.
Указ о частичной мобилизации в РФ был подписан 21 сентября. В Челябинской области 23 октября возобновилась отправка мобилизованных. Отправки прошли от всех военкоматов Челябинска, Златоуста, а также в Карталинском и ряде других районов.
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