23 октября 2022

Умер известный пермский лесник

В Пермском крае умер бывший глава Юрлинского лесничества
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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, кладбище, свеча памяти, похороны
Прощание с лесничим состоится 25 октября в селе Юрла Фото:

В Пермском крае ушел из жизни бывший руководитель Юрлинского сельхоза с многолетним опытом Вячеслав Бурштейн. Об этом сообщается в группе министерства природных ресурсов Пермского края в соцсети «ВКонтакте».

«С глубоким прискорбием сообщаем, что на 69-м году ушел из жизни Бурштейн Вячеслав Ефимович, отработавший в системе лесного хозяйства большую часть трудовой жизни, отдавшего много сил развитию лесного хозяйства Коми-Пермяцкого округа и оставившего в сердцах многих людей добрую память», — говорится в группе. В министерстве отмечают, что Бурштейна отличали трудолюбие, требовательность к подчиненным и к себе, порядочность, честность и чуткость.

Вячеслав Бурштейн начинал карьеру с рулевого судомашиниста и начальника Юрлинского ОРСа. Став директором Юрлинского лесхоза, он до 2015 года организовывал лесное хозяйство Коми-Пермяцкого округа и Пермского края. За заслуги в трудовой деятельности награжден почетными грамотами Управления лесами округа, мэрии округа, а также знаком участника ликвидации последствий ЧС. Прощание состоится 25 октября в селе Юрла.

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В Пермском крае ушел из жизни бывший руководитель Юрлинского сельхоза с многолетним опытом Вячеслав Бурштейн. Об этом сообщается в группе министерства природных ресурсов Пермского края в соцсети «ВКонтакте». «С глубоким прискорбием сообщаем, что на 69-м году ушел из жизни Бурштейн Вячеслав Ефимович, отработавший в системе лесного хозяйства большую часть трудовой жизни, отдавшего много сил развитию лесного хозяйства Коми-Пермяцкого округа и оставившего в сердцах многих людей добрую память», — говорится в группе. В министерстве отмечают, что Бурштейна отличали трудолюбие, требовательность к подчиненным и к себе, порядочность, честность и чуткость. Вячеслав Бурштейн начинал карьеру с рулевого судомашиниста и начальника Юрлинского ОРСа. Став директором Юрлинского лесхоза, он до 2015 года организовывал лесное хозяйство Коми-Пермяцкого округа и Пермского края. За заслуги в трудовой деятельности награжден почетными грамотами Управления лесами округа, мэрии округа, а также знаком участника ликвидации последствий ЧС. Прощание состоится 25 октября в селе Юрла.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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