Власти ХМАО добавят снаряжение в рюкзак мобилизованного

Власти ХМАО анонсировали доукомплектование рюкзаков мобилизованного. По словам замгубернатора региона Алексея Забозлаева в рюкзак будет добавлено три новых позиции. Об этом он заявил на заседании призывной комиссии по мобилизации.
«Комплектование базовых комплектов завершено. С 19 октября возобновилась выдача. Мы дополнительно согласовали три позиции с Министерством обороны. В данный момент идет поставка, до 29 октября предметы будут привезены в места слаживания», — отметил Алексей Забозлаев.
Ранее URA.RU рассказывало, что по поручению губернатора ХМАО Натальи Комаровой был составлен набор вещей для мобилизованных, в него вошли 28 предметов. В частности, в рюкзак от округа входит дождевик, термобелье, коврик для сидения, спальный мешок, аптечка, рация, кнопочный телефон, налобный фонарь, защита для локтей и коленей, тактические очки и набор батареек.
Бойцы из ХМАО пожаловались в социальных сетях на неполные комплекты в так называемых рюкзаках для мобилизованных. Власти региона планируют вручить недостающие предметы в ближайшее время.
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