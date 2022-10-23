23 октября 2022
22 октября 2022
21 октября 2022

Власти ХМАО добавят снаряжение в рюкзак мобилизованного

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка мобилизованных из Тракторозаводского военкомата. Челябинск , амуниция, военкомат, рюкзак, вещмешок, коврик, спецоперация, мобилизация, сво, отправка
Минобороны согласовало ХМАО три новых позиции в рюкзак мобилизованного Фото:
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Мобилизация в России

Власти ХМАО анонсировали доукомплектование рюкзаков мобилизованного. По словам замгубернатора региона Алексея Забозлаева в рюкзак будет добавлено три новых позиции. Об этом он заявил на заседании призывной комиссии по мобилизации.

«Комплектование базовых комплектов завершено. С 19 октября возобновилась выдача. Мы дополнительно согласовали три позиции с Министерством обороны. В данный момент идет поставка, до 29 октября предметы будут привезены в места слаживания», — отметил Алексей Забозлаев.

Ранее URA.RU рассказывало, что по поручению губернатора ХМАО Натальи Комаровой был составлен набор вещей для мобилизованных, в него вошли 28 предметов. В частности, в рюкзак от округа входит дождевик, термобелье, коврик для сидения, спальный мешок, аптечка, рация, кнопочный телефон, налобный фонарь, защита для локтей и коленей, тактические очки и набор батареек.

Бойцы из ХМАО пожаловались в социальных сетях на неполные комплекты в так называемых рюкзаках для мобилизованных. Власти региона планируют вручить недостающие предметы в ближайшее время.

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Власти ХМАО анонсировали доукомплектование рюкзаков мобилизованного. По словам замгубернатора региона Алексея Забозлаева в рюкзак будет добавлено три новых позиции. Об этом он заявил на заседании призывной комиссии по мобилизации. «Комплектование базовых комплектов завершено. С 19 октября возобновилась выдача. Мы дополнительно согласовали три позиции с Министерством обороны. В данный момент идет поставка, до 29 октября предметы будут привезены в места слаживания», — отметил Алексей Забозлаев. Ранее URA.RU рассказывало, что по поручению губернатора ХМАО Натальи Комаровой был составлен набор вещей для мобилизованных, в него вошли 28 предметов. В частности, в рюкзак от округа входит дождевик, термобелье, коврик для сидения, спальный мешок, аптечка, рация, кнопочный телефон, налобный фонарь, защита для локтей и коленей, тактические очки и набор батареек. Бойцы из ХМАО пожаловались в социальных сетях на неполные комплекты в так называемых рюкзаках для мобилизованных. Власти региона планируют вручить недостающие предметы в ближайшее время.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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