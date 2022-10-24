Челябинскому ребенку выделили лекарство за 80 миллионов рублей

Прокуратура помогла восстановить права ребенка-инвалида Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ребенка-инвалида из Магнитогорска (Челябинская область) обеспечили положенным лекарством на сумму свыше 80 млн рублей. Об этом 24 октября сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

«Мать ребенка-инвалида из Магнитогорска обратилась в министерство здравоохранения области с заявлением о бесплатном предоставлении лекарства, однако получила отказ. По поручению Генпрокуратуры РФ прокуратура региона провела проверку соблюдения социальных прав ребенка», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что мальчик страдает редким заболеванием, влекущим дегенерацию мышц. Прокурор направил в суд исковое заявление о возложении на региональный минздрав обязанности бесплатно обеспечивать ребенка препаратом на постоянной основе.

Суд требования прокуратуры удовлетворил. В рамках исполнения судебного решения произведена закупка годового курса лекарства на сумму 80 млн рублей, оно передано матери мальчика.