Собянин пообещал найти работу женам мобилизованных

Государство поможет женам россиян, призванных по указу о частичной мобилизации, найти работу и повысить квалификацию. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания координационного совета по нуждам СВО.
«[Меры поддержки -] это, при необходимости, поиск работы, повышение квалификации жен призванных по мобилизации», — сказал Собянин в ходе заседания координационного совета. Трансляция его выступления велась на телеканале «Россия 24».
Ранее Собянин также заявил, что работа по обеспечению безопасности в большинстве регионов идет планово, передает RT. Однако по словам мэра Москвы, дополнительные меры требуется принять для соответствующего реагирования на угрозы безопасности, сообщает «Национальная служба новостей». Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, поручил Минфину во главе с Собяниным выработать уровень поддержки регионов в рамках мобилизации.
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Государство поможет женам россиян, призванных по указу о частичной мобилизации, найти работу и повысить квалификацию. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания координационного совета по нуждам СВО. «[Меры поддержки -] это, при необходимости, поиск работы, повышение квалификации жен призванных по мобилизации», — сказал Собянин в ходе заседания координационного совета. Трансляция его выступления велась на телеканале «Россия 24». Ранее Собянин также заявил, что работа по обеспечению безопасности в большинстве регионов идет планово, передает RT. Однако по словам мэра Москвы, дополнительные меры требуется принять для соответствующего реагирования на угрозы безопасности, сообщает «Национальная служба новостей». Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, поручил Минфину во главе с Собяниным выработать уровень поддержки регионов в рамках мобилизации.