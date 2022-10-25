Собянин пообещал найти работу женам мобилизованных

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Отправка мобилизованных от кинотеатра
По словам Собянина, одна из мер поддержи государством жен мобилизованных — помощь в поиске работы Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Государство поможет женам россиян, призванных по указу о частичной мобилизации, найти работу и повысить квалификацию. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания координационного совета по нуждам СВО.

«[Меры поддержки -] это, при необходимости, поиск работы, повышение квалификации жен призванных по мобилизации», — сказал Собянин в ходе заседания координационного совета. Трансляция его выступления велась на телеканале «Россия 24».

Ранее Собянин также заявил, что работа по обеспечению безопасности в большинстве регионов идет планово, передает RT. Однако по словам мэра Москвы, дополнительные меры требуется принять для соответствующего реагирования на угрозы безопасности, сообщает «Национальная служба новостей». Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, поручил Минфину во главе с Собяниным выработать уровень поддержки регионов в рамках мобилизации.

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Государство поможет женам россиян, призванных по указу о частичной мобилизации, найти работу и повысить квалификацию. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания координационного совета по нуждам СВО. «[Меры поддержки -] это, при необходимости, поиск работы, повышение квалификации жен призванных по мобилизации», — сказал Собянин в ходе заседания координационного совета. Трансляция его выступления велась на телеканале «Россия 24». Ранее Собянин также заявил, что работа по обеспечению безопасности в большинстве регионов идет планово, передает RT. Однако по словам мэра Москвы, дополнительные меры требуется принять для соответствующего реагирования на угрозы безопасности, сообщает «Национальная служба новостей». Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, поручил Минфину во главе с Собяниным выработать уровень поддержки регионов в рамках мобилизации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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