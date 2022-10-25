Собянин пообещал найти работу женам мобилизованных

25 октября 2022 в 20:36 Размер текста - 17 +

По словам Собянина, одна из мер поддержи государством жен мобилизованных — помощь в поиске работы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Государство поможет женам россиян, призванных по указу о частичной мобилизации, найти работу и повысить квалификацию. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания координационного совета по нуждам СВО. «[Меры поддержки -] это, при необходимости, поиск работы, повышение квалификации жен призванных по мобилизации», — сказал Собянин в ходе заседания координационного совета. Трансляция его выступления велась на телеканале «Россия 24». Ранее Собянин также заявил, что работа по обеспечению безопасности в большинстве регионов идет планово, передает RT. Однако по словам мэра Москвы, дополнительные меры требуется принять для соответствующего реагирования на угрозы безопасности, сообщает «Национальная служба новостей». Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, поручил Минфину во главе с Собяниным выработать уровень поддержки регионов в рамках мобилизации.

Государство поможет женам россиян, призванных по указу о частичной мобилизации, найти работу и повысить квалификацию. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания координационного совета по нуждам СВО. «[Меры поддержки -] это, при необходимости, поиск работы, повышение квалификации жен призванных по мобилизации», — сказал Собянин в ходе заседания координационного совета. Трансляция его выступления велась на телеканале «Россия 24». Ранее Собянин также заявил, что работа по обеспечению безопасности в большинстве регионов идет планово, передает RT. Однако по словам мэра Москвы, дополнительные меры требуется принять для соответствующего реагирования на угрозы безопасности, сообщает «Национальная служба новостей». Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, поручил Минфину во главе с Собяниным выработать уровень поддержки регионов в рамках мобилизации.