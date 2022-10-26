Дочери челябинского экс-губернатора не дали переписать на себя долг брата

Долг Александра Дубровского (в центре) остался за «Кредит Урал Банком» Фото: Илья Московец © URA.RU

Попытка Анны Дубровской, дочери экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, сменить «Кредит Урал Банк» (КУБ) в деле о банкротстве брата, Александра Дубровского, заблокирована. Это следует из базы судебных дел.

«Отказать в удовлетворении требования АО „Кредит Урал Банк“ (Магнитогорск). Отказать в удовлетворении ходатайства Дубровской Анны Борисовны (Москва) о замене кредитора „Кредит Урал банк“ Дубровской Анной Борисовной. Отказать в удовлетворении требования Дубровской Анны Борисовны», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU).

Как следует из материалов дела, Дубровская просила оформить на себя долг брата перед банком. Сумма долга составляла 342,8 тысячи рублей, юристы банка не возражали.

Заявление о банкротстве сын экс-губернатора по собственной инициативе подал 6 сентября 2021 года. Его долги перед кредиторами тогда оценивались в 274 млн рублей. Часть из них накопилась в рамках банкротства ПО «Монтажник» (Магнитогорск), эта компания принадлежит семье бывшего главы региона Бориса Дубровского. Источники URA.RU считают, что личное банкротство позволяет Дубровскому-младшему избежать субсидиарной ответственности перед кредиторами «Монтажника», где долги приблизились к 2,5 млрд рублей.

Представители семьи Дубровских не комментируют СМИ обстоятельства, связанные с банкротством «Монтажника». Сам он, по имеющейся информации, покинул Россию.