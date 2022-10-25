Прокуратура ХМАО вмешалась в скандал с рейдерским захватом дилера КамАЗа

Прокуратура потребовала начальника УМВД Сургута разобраться с полицейскими на которых пожаловались из-за бездействия представители «КамАЗа»

26 октября 2022 в 13:14 Размер текста - 17 +

Дилер «КАМАЗа» пожаловался на бездействие полицейских Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сургуте официальный представитель «КАМАЗ» компания НТЦ «Эврика» обратилась в прокуратуру из-за бездействия сотрудников полиции, которые больше суток ехали на вызов по рейдерскому захвату. Об этом URA.RU сообщили в компании НТЦ «Эврика». «Ночью происходит захват здания, в котором у компании хранятся запчасти на десятки миллионов рублей и вся бухгалтерия. После этого неизвестные начали из здания выносить какие-то коробки. О чем мы сообщили в полицию и попросили пресечь вынос имущества. На что дежурный, который принимал заявление, нам ответил, что мы можем самостоятельно поехать на объект и в рукопашной схватке отстоять свое имущество. А потом мы еще больше суток пришлось ждать, когда к нам приедет сотрудник полиции. Мы обратились по поводу этого с жалобой в прокуратуру», — сообщили в НТЦ «Эврика-Трейд». В прокуратуре Сургута перенаправили жалобу НТЦ «Эврика» начальнику сургутской полиции для разбирательства. Об этом надзорное ведомство уведомило заявителя официальным письмом. Копия документа имеется в распоряжении редакции. В полиции же заявили, что по данному факту проводилась доследственная проверка и не был установлен состав уголовного или административного правонарушения, о чем заявитель был уведомлен. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте сотрудники дилера «КАМАЗ» остались без работы после рейдерского захвата. 200 работников фирмы НТЦ «Эврика» сидят без работы из-за того, что представителей фирмы не пускают на склад, где хранятся запчасти для выполнения текущих заказов.

В Сургуте официальный представитель «КАМАЗ» компания НТЦ «Эврика» обратилась в прокуратуру из-за бездействия сотрудников полиции, которые больше суток ехали на вызов по рейдерскому захвату. Об этом URA.RU сообщили в компании НТЦ «Эврика». «Ночью происходит захват здания, в котором у компании хранятся запчасти на десятки миллионов рублей и вся бухгалтерия. После этого неизвестные начали из здания выносить какие-то коробки. О чем мы сообщили в полицию и попросили пресечь вынос имущества. На что дежурный, который принимал заявление, нам ответил, что мы можем самостоятельно поехать на объект и в рукопашной схватке отстоять свое имущество. А потом мы еще больше суток пришлось ждать, когда к нам приедет сотрудник полиции. Мы обратились по поводу этого с жалобой в прокуратуру», — сообщили в НТЦ «Эврика-Трейд». В прокуратуре Сургута перенаправили жалобу НТЦ «Эврика» начальнику сургутской полиции для разбирательства. Об этом надзорное ведомство уведомило заявителя официальным письмом. Копия документа имеется в распоряжении редакции. В полиции же заявили, что по данному факту проводилась доследственная проверка и не был установлен состав уголовного или административного правонарушения, о чем заявитель был уведомлен. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте сотрудники дилера «КАМАЗ» остались без работы после рейдерского захвата. 200 работников фирмы НТЦ «Эврика» сидят без работы из-за того, что представителей фирмы не пускают на склад, где хранятся запчасти для выполнения текущих заказов.