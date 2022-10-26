Челябинские вузы планируют использовать опыт Кузбасса

В Кузбассе студентов на рабочие места призванных по мобилизации сотрудников начали привлекать с 19 октября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В Челябинской области задумались об использовании опыта Кузбасса по замещению рабочих мест сотрудников предприятий, призванных по частичной мобилизации, студентами. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на региональный минобр. В Кузбассе, выступившем пионером этой программы, студентов призвали к труду 19 октября. В рамках программы учащиеся вузов и ссузов приходят на рабочие места мобилизованных.

«Вузы области прорабатывают данный вопрос индивидуально. В частности, Челябинский государственный университет взаимодействует с предприятиями города и собирает информацию о потребности в студентах профильных специальностей для замещения трудовых обязанностей мобилизованных сотрудников. Для студентов ссузов такая программа в настоящее время не планируется, — рассказали в министерстве образования региона», — сообщают «Известия».

Для студентов работа на предприятии привлекательна возможностью получать зарплату. Кроме того, они могут приобрести опыт работы по конкретной специальности.

Частичная мобилизация объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября для защиты суверенитета и целостности страны в рамках спецоперации по денацификации Украины. Планируется призвать на военную службу порядка 300 тысяч резервистов.