26 октября 2022

В Перми новому теплоходу дали имя начальника речного училища

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Теплоход
«Михаил Громов» приступит к работе в навигацию 2023 года Фото:

На реке Кама на воду спустили новый теплоход, он уже прибыл к месту постоянной работы, которую начнет в следующем навигационном сезоне. Судно строители назвали «Михаил Громов» — в честь легендарного начальника Пермского речного училища.

«Новый обстановочный путейский теплоход «Михаил Громов», построенный для ФБУ «Администрация «Камводпуть» в Нижегородской области, пришел в месту постоянной работы в Камском бассейне. Теплоходу присвоено название «Михаил Громов» в честь уважаемого пермского речника, заслуженного учителя РСФСР, ветерана Великой Отечественной войны, легендарного начальника Пермского речного училища, Михаила Федоровича Громова», — говорится на сайте Росморречфлота.

Обстановочные суда используют для установки, снятия, транспортировки знаков навигационной обстановки, а также контроля глубин и буксировки. Михаил Громов руководил Пермским речным училищем 27 лет. При нем появились новый учебный корпус, общежитие, спорткомплекс и лаборатория судовых энергетических установок.

«Михаил Громов» прибыл в Пермь

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На реке Кама на воду спустили новый теплоход, он уже прибыл к месту постоянной работы, которую начнет в следующем навигационном сезоне. Судно строители назвали «Михаил Громов» — в честь легендарного начальника Пермского речного училища. «Новый обстановочный путейский теплоход «Михаил Громов», построенный для ФБУ «Администрация «Камводпуть» в Нижегородской области, пришел в месту постоянной работы в Камском бассейне. Теплоходу присвоено название «Михаил Громов» в честь уважаемого пермского речника, заслуженного учителя РСФСР, ветерана Великой Отечественной войны, легендарного начальника Пермского речного училища, Михаила Федоровича Громова», — говорится на сайте Росморречфлота. Обстановочные суда используют для установки, снятия, транспортировки знаков навигационной обстановки, а также контроля глубин и буксировки. Михаил Громов руководил Пермским речным училищем 27 лет. При нем появились новый учебный корпус, общежитие, спорткомплекс и лаборатория судовых энергетических установок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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