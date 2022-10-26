В Перми новому теплоходу дали имя начальника речного училища

«Михаил Громов» приступит к работе в навигацию 2023 года Фото: Сергей Русанов © URA.RU

На реке Кама на воду спустили новый теплоход, он уже прибыл к месту постоянной работы, которую начнет в следующем навигационном сезоне. Судно строители назвали «Михаил Громов» — в честь легендарного начальника Пермского речного училища.

«Новый обстановочный путейский теплоход «Михаил Громов», построенный для ФБУ «Администрация «Камводпуть» в Нижегородской области, пришел в месту постоянной работы в Камском бассейне. Теплоходу присвоено название «Михаил Громов» в честь уважаемого пермского речника, заслуженного учителя РСФСР, ветерана Великой Отечественной войны, легендарного начальника Пермского речного училища, Михаила Федоровича Громова», — говорится на сайте Росморречфлота.

Обстановочные суда используют для установки, снятия, транспортировки знаков навигационной обстановки, а также контроля глубин и буксировки. Михаил Громов руководил Пермским речным училищем 27 лет. При нем появились новый учебный корпус, общежитие, спорткомплекс и лаборатория судовых энергетических установок.