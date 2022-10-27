Путин объяснил, что значит для россиян лозунг «своих не бросаем»

Президент России Владимир Путин разъяснил значение лозунга «своих не бросаем» и отметил, что он присущ каждому россиянину. Об этом российский лидер заявил на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Вот этот широкий лозунг „своих не бросаем“ означает готовность бороться за своих людей. Он ведет к сплоченности общества», — цитирует Путина РИА Новости. Президент отметил, что лозунг находиться глубоко в душе каждого россиянина и та сплоченность, которую демонстрирует российский народ, всегда была огромным преимуществом России.
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Президент России Владимир Путин разъяснил значение лозунга «своих не бросаем» и отметил, что он присущ каждому россиянину. Об этом российский лидер заявил на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». «Вот этот широкий лозунг „своих не бросаем“ означает готовность бороться за своих людей. Он ведет к сплоченности общества», — цитирует Путина РИА Новости. Президент отметил, что лозунг находиться глубоко в душе каждого россиянина и та сплоченность, которую демонстрирует российский народ, всегда была огромным преимуществом России. Ранее Владимир Путин отметил, что если бы Россия признала и бросила республики на Донбассе, то их непременно ожидала бы погибель. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее целью является защита мирного населения Донбасса.