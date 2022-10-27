Музыкант считает Екатеринбург главной оппозиционной столицей в РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский музыкант Noize MC (настоящее имя — Иван Алексеев), отвечая на вопрос об отменных концертах, заявил, что Екатеринбург является оппозиционной столицей России. Такое заявление певец сделал в интервью журналисту Юрию Дудю (включен в реестр СМИ-иноагентов).

«У нас отменяли концерты, нам из 32-х городов удалось отыграть только в трех. Мы сыграли в Воронеже, Екатеринбурге и Москве. Проблемы все равно были. Но в Екатеринбурге все немножко по-другому устроено. Это вообще оппозиционная столица. Там нас отстояли, мы играли в самом большом клубе города», — сказал Noize MC.

Репер Noize MC находится в списке «нежелательных» артистов, который опубликовало издание «Фонтанка.ру». В нем — артисты, которые отказались поддержать проведение специальной операции РФ на Украине или покинули страну в период с 24 февраля. Помимо Noize MC в него попали — Oxxxymiron (Мирон Федоров, признан иноагентом), Face (Иван Дремин, признан иноагентом), Morgenshtern (Алишер Валеев, признан иноагентом), певицы Земфира, Манижа, Гречка, а также группы Little Big, «Би-2», «Кровосток» и Anacondaz.

Ранее URA.RU писало, что журналистка Ксения Собчак назвала Екатеринбург столицей либерализма. Поводом для этого стала новость о том, что в одном из книжных магазинов города на видном месте стоят книги писателей, признанных Министерством юстиции иноагентами.

Екатеринбург часто называют главным оппозиционным городом в РФ. Из-за этого в конце апреля телеведущий Владимир Соловьев назвал Екатеринбург — «центром мерзотной либероты». Это произошло 27 апреля во время интервью с полпредом президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым. Слова вызвали широкий общественный резонанс, на них отреагировали многие свердловские VIP, включая губернатора Куйвашева, призвавшего Соловьева «следить за своим языком», федеральные звезды и жители города. После этого скандал утих. Но 25 октября Владимир Соловьев вновь обозвал екатеринбуржцев «сатанинскими выродками» и сказал, что не собирается прекращать нападки на город.

Россия с 24 февраля проводит на территории Украины спецоперацию по демилитаризации и денацификации. Президент РФ Владимир Путин заявил, что операция проводится вынужденно и призвана защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида.