Депутат Госдумы попросил Куйвашева вернуть с фронта многодетного свердловчанина

28 октября 2022 в 10:28 Размер текста - 17 +

Мужчина был мобилизован 29 сентября из города Верхняя Пышма Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Депутат Госдумы от Свердловской области Зелимхан Муцоев написал обращение региональному губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой оказать содействие по возврату многодетного жителя Верхней Пышмы. Мужчина был ошибочно мобилизован в Луганск. Об этом URA.RU рассказала Екатерина, супруга мобилизованного. «В мой адрес поступило обращение супруги Глеба Б, который был мобилизован 29 сентября из города Верхняя Пышма. Глеб является отцом твоих несовершеннолетних детей. Прошу вас направить ходатайство командиру воинской части с просьбой демобилизовать данного гражданина в соответствии с указанием Генштаба Вооруженных сил, которое освобождает от призыва отцов трех детей до 16 лет. О результатах рассмотрения прошу уведомить меня и заявителя», — сказано в документе, который предоставила Екатерина. Ранее агентство писало, что в URA.RU обратилась Екатерина, которая пытается вернуть домой мужа, которому пришла повестка из военкомата в сентябре, а 12 октября мужчина был направлен в Луганск. В семье подрастает трое малолетних детей. Обращение женщины во все возможные инстанции не дало результатов. Позже в военном комиссариате Верхней Пышмы (Свердловская область) написали ходатайство в Министерство обороны России на возврат многодетного отца, который был ошибочно мобилизован. Позже военная прокуратура Центрального военного округа (ЦВО) взялась за возврат мужчины.

Депутат Госдумы от Свердловской области Зелимхан Муцоев написал обращение региональному губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой оказать содействие по возврату многодетного жителя Верхней Пышмы. Мужчина был ошибочно мобилизован в Луганск. Об этом URA.RU рассказала Екатерина, супруга мобилизованного. «В мой адрес поступило обращение супруги Глеба Б, который был мобилизован 29 сентября из города Верхняя Пышма. Глеб является отцом твоих несовершеннолетних детей. Прошу вас направить ходатайство командиру воинской части с просьбой демобилизовать данного гражданина в соответствии с указанием Генштаба Вооруженных сил, которое освобождает от призыва отцов трех детей до 16 лет. О результатах рассмотрения прошу уведомить меня и заявителя», — сказано в документе, который предоставила Екатерина. Ранее агентство писало, что в URA.RU обратилась Екатерина, которая пытается вернуть домой мужа, которому пришла повестка из военкомата в сентябре, а 12 октября мужчина был направлен в Луганск. В семье подрастает трое малолетних детей. Обращение женщины во все возможные инстанции не дало результатов. Позже в военном комиссариате Верхней Пышмы (Свердловская область) написали ходатайство в Министерство обороны России на возврат многодетного отца, который был ошибочно мобилизован. Позже военная прокуратура Центрального военного округа (ЦВО) взялась за возврат мужчины.