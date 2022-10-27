27 октября 2022

Убийца пытался обжаловать срок за побег из пермской колонии

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Кетовского района Носкову Александру. Курган, заключенные, заключенный под стражу
Мужчина осужден за побег из колонии-поселения Фото:

Заключенный, осужденный за убийство и кражу, пытался обжаловать решение суда после неудачного побега из пермской тюрьмы. Подробности побега и решение суда по апелляционной жалобе мужчины рассказали в пресс-службе Пермского краевого суда.

«Осужденный за убийство и кражу мужчина был переведен в колонию-поселение в поселке Яйва (Пермский край). В колонии заключенный продержался год, после чего сбежал. Правоохранительные органы поймали беглеца, а суд назначил ему два года тюрьмы строгого режима, но мужчина не согласился и подал апелляционную жалобу», — пояснили в пресс-службе суда.

Пермский краевой суд оставил решение предыдущей инстанции в силе. С учетом неотбытого наказания, мужчина проведет в тюрьме строго режима следующие три года.

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Заключенный, осужденный за убийство и кражу, пытался обжаловать решение суда после неудачного побега из пермской тюрьмы. Подробности побега и решение суда по апелляционной жалобе мужчины рассказали в пресс-службе Пермского краевого суда. «Осужденный за убийство и кражу мужчина был переведен в колонию-поселение в поселке Яйва (Пермский край). В колонии заключенный продержался год, после чего сбежал. Правоохранительные органы поймали беглеца, а суд назначил ему два года тюрьмы строгого режима, но мужчина не согласился и подал апелляционную жалобу», — пояснили в пресс-службе суда. Пермский краевой суд оставил решение предыдущей инстанции в силе. С учетом неотбытого наказания, мужчина проведет в тюрьме строго режима следующие три года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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