Убийца пытался обжаловать срок за побег из пермской колонии

Заключенный, осужденный за убийство и кражу, пытался обжаловать решение суда после неудачного побега из пермской тюрьмы. Подробности побега и решение суда по апелляционной жалобе мужчины рассказали в пресс-службе Пермского краевого суда.
«Осужденный за убийство и кражу мужчина был переведен в колонию-поселение в поселке Яйва (Пермский край). В колонии заключенный продержался год, после чего сбежал. Правоохранительные органы поймали беглеца, а суд назначил ему два года тюрьмы строгого режима, но мужчина не согласился и подал апелляционную жалобу», — пояснили в пресс-службе суда.
Пермский краевой суд оставил решение предыдущей инстанции в силе. С учетом неотбытого наказания, мужчина проведет в тюрьме строго режима следующие три года.
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