Убийца пытался обжаловать срок за побег из пермской колонии

28 октября 2022 в 15:08 Размер текста - 17 +

Мужчина осужден за побег из колонии-поселения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Заключенный, осужденный за убийство и кражу, пытался обжаловать решение суда после неудачного побега из пермской тюрьмы. Подробности побега и решение суда по апелляционной жалобе мужчины рассказали в пресс-службе Пермского краевого суда. «Осужденный за убийство и кражу мужчина был переведен в колонию-поселение в поселке Яйва (Пермский край). В колонии заключенный продержался год, после чего сбежал. Правоохранительные органы поймали беглеца, а суд назначил ему два года тюрьмы строгого режима, но мужчина не согласился и подал апелляционную жалобу», — пояснили в пресс-службе суда. Пермский краевой суд оставил решение предыдущей инстанции в силе. С учетом неотбытого наказания, мужчина проведет в тюрьме строго режима следующие три года.

Заключенный, осужденный за убийство и кражу, пытался обжаловать решение суда после неудачного побега из пермской тюрьмы. Подробности побега и решение суда по апелляционной жалобе мужчины рассказали в пресс-службе Пермского краевого суда. «Осужденный за убийство и кражу мужчина был переведен в колонию-поселение в поселке Яйва (Пермский край). В колонии заключенный продержался год, после чего сбежал. Правоохранительные органы поймали беглеца, а суд назначил ему два года тюрьмы строгого режима, но мужчина не согласился и подал апелляционную жалобу», — пояснили в пресс-службе суда. Пермский краевой суд оставил решение предыдущей инстанции в силе. С учетом неотбытого наказания, мужчина проведет в тюрьме строго режима следующие три года.