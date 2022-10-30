Ритуальщики в Белгороде выбросили цинковые гробы на свалку

31 октября 2022 в 01:50 Размер текста - 17 +

Мэр Белгорода пообещал найти тех, кто выкинул гробы на свалку Фото: URA.RU © URA.RU Полиция Белгорода ищет ритуальщиков, выбросивших цинковые гробы на мусорку. Об этом сообщил мэр города Антон Иванов. Ранее в соцсетях появились фотографии цинковых гробов и икон на городской мусорке. «Полиция делает все возможное, чтобы найти сотрудников ритуальной службы, которые выбросили на мусорку цинковые гробы», — написал Иванов в Telegram. Глава города пообещал встретиться с нарушителями, когда их удастся найти. «Эти люди больше никогда не будут участвовать в церемониях прощания с нашими погибшими солдатами», — заверил мэр. Ранее белгородцы обнаружили на свалке цинковые гробы, в которых могли доставлять тела погибших в зоне СВО солдат, сообщает NEWS.ru . В таком видео обычно доставляют тела погибших военнослужащих, а для захоронения впоследствии приобретаются обычные деревянные гробы, объясняет MK .

Полиция Белгорода ищет ритуальщиков, выбросивших цинковые гробы на мусорку. Об этом сообщил мэр города Антон Иванов. Ранее в соцсетях появились фотографии цинковых гробов и икон на городской мусорке. «Полиция делает все возможное, чтобы найти сотрудников ритуальной службы, которые выбросили на мусорку цинковые гробы», — написал Иванов в Telegram. Глава города пообещал встретиться с нарушителями, когда их удастся найти. «Эти люди больше никогда не будут участвовать в церемониях прощания с нашими погибшими солдатами», — заверил мэр. Ранее белгородцы обнаружили на свалке цинковые гробы, в которых могли доставлять тела погибших в зоне СВО солдат, сообщает NEWS.ru. В таком видео обычно доставляют тела погибших военнослужащих, а для захоронения впоследствии приобретаются обычные деревянные гробы, объясняет MK.