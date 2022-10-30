Из свердловского главка уволится замначальника полиции

Полковник Александр Бутаков планирует уволиться после отпуска Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Замначальника полиции из ГУ МВД по Свердловской области Александр Бутаков готовится уволиться из ведомства после планового отпуска, по окончании которого полковник планирует положить заявление об уходе на стол начальства. Информацию об этом подтвердил URA.RU источник в правоохранительных органах.

«Бутаков принял решение снять погоны и найти себе место вне силовой системы. Заявление об уходе он еще не положил на стол начальника, решил выждать время и ушел в отпуск», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, увольнение связано с низкой зарплатой на прежнем месте. «Бутаков не первый офицер, который готов сменить погоны на стабильный заработок», — уточнил инсайдер. Он отметил, что, кроме этого, Бутакова не устраивали условия труда и отношение начальства, которому он еще не высказывал свои претензии.

Кандидатура на пост Бутакова еще не определена, поскольку руководство уверено, что силовик вернется на прежнее место и в ближайшее время не покинет его. Источники считают, что замену придется искать только в других регионах.

Глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых опроверг уход офицера из ведомства. «Бутаков действительно уходит на днях в очередной отпуск, по окончании которого вернется на службу, он меня об этом заверил лично. Эти инсайдеры откровенные фейкометы, которым надо дать кирку и лопату, чтобы не распускали сплетни о работе полиции. Сотрудники из управления собственной безопасности рано или поздно придут на такими инсайдерами со всеми вытекающими последствиями», — сказал полковник Горелых.

Ранее громкие перестановки проходили в полиции Екатеринбурга. Начальник отдела уголовного розыска городского УМВД Александр Мухин покидал ведомство из-за скандала с начальством. По словам инсайдера, силовиков толкают на этот шаг тяжелые условия труда и недостаток зарплаты.