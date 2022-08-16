В УМВД Екатеринбурга после конфликта сменили статусного силовика

Михаил Давыдов значится штатным заместителем Александра Мухина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Временно исполняющим обязанности начальника отдела уголовного розыска УМВД по Екатеринбургу стал Михаил Давыдов, сменивший уволившегося из-за конфликта Александра Мухина. Соответствующая информация размещена на сайте городской полиции.

«Врио начальника отдела уголовного розыска подполковник полиции Давыдов Михаил Иванович», — говорится в сообщении на сайте. Оно было опубликовано 16 августа — на следующий день после удаления карточки прежнего начальника — Александра Мухина.

Последний день прежнего руководителя отдела прошел 7 августа. Он уволился, не дождавшись выхода на пенсию. Инсайдеры связывают это с конфликтом, возникшим после назначения на руководящую должность главы городского УМВД — Игоря Озерова. Инсайдер URA.RU посчитал, что причиной ухода Мухина также могла стать низкая, на его взгляд, зарплата и тяжелые условия труда.

Ранее URA.RU сообщало о грядущих кадровых перестановках в ГУ МВД по Свердловской области. Замначальника ГУ МВД по Свердловской области генерал-майор Владимир Миронов, по словам инсайдеров, готовится покинуть ведомство.