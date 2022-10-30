В ХМАО выяснили, на что жители тратят основную часть зарплаты

Аренда жилья и ипотека самые значимые статьи расходов у половины жителей ХМАО

Основная часть зарплаты идет на аренду и ипотеку Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Почти половина жителей ХМАО 48% — львиную долю своей зарплаты — тратят на аренду жилья и погашение долга по ипотеке. Информацию об этом разместила российская онлайн-платформа по поиску работы и сотрудников HeadHunter.

«48% жителей ХМАО назвали самой большой статьей расходов аренду жилья или ипотеку, 37% жителей — еду и выплату не ипотечных кредитов, 35% — коммунальные расходы. Кроме того, 15% значительную часть зарплаты тратят на детей, 11% — на автомобиль и транспорт, 7% — на образование. Также по 4% опрошенных назвали среди основных статей расходов траты на лечение и покупку лекарств, на досуг и отдых», — сообщили в HeadHunter.

Также специалисты рекрутингового агентства сообщили, что треть жителей ХМАО тратит свою зарплату в первую же неделю после получения. Еще одна треть жителей сообщила, что зарплата заканчивается через две недели после получения. «11% — тратят зарплату за три недели. 17% жителей ХМАО сообщили, что им зарплаты хватает ровно на месяц. Лишь 13% работников региона никогда не тратят зарплату так быстро», — добавили в HeadHunter. Быстрей всех, по данным HeadHunter, зарплату тратит рабочий персонал, госслужащие и охрана. Сохранить же деньги до следующей заработной платы удается управленцам и топ-менеджерам.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО после начала частичной мобилизации вырос спрос на временных сотрудников. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 41%.