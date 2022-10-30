Вадим Самойлов встретился с сербским защитником Донбасса, которого сравнил с героем фильма «Брат»

Самойлов сравнил защитника-серба Берича с главным героем фильма «Брат» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов приехал в Москву ради встречи с сербом Деяном Беричем, который защищает Донбасс последние восемь лет. Его музыкант сравнил с народным героем Данилой Багровым из фильма «Брат». Общение старых знакомых показали в эфире программы «Малахов» на канале «Россия 1».

«Про знаменитого серба Деяна уже показывали везде, как только начались эти трагические события на Донбассе еще в 2013 году. Заочно я был уже знаком с ним. Случаются такие знакомства, в которых не нужно представлять друг друга, не нужно танцев, плясок, возникает какое-то душевное соединение», — поделился воспоминаниями Самойлов после того, как крепко обнялся с Беричем. По словам музыканта, он встретился с защитником Донбасса несколько лет назад на концерте в Донецке.

Самойлов тепло отзывается о своем иностранном друге, которого сравнивает с главным героем фильма «Брат». «У нас есть такой вот архетип героя нашего — это Данила Багров из фильмов Алексея Балабанова. И если бы мы снимали про повзрослевшего Данилу Багрова, то мне кажется, что им бы мог быть такой герой, как Деки», — заявил Самойлов.

Специальная военная операция проводится Россией с 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, это вынужденная мера, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе. Главная цель СВО — демилитаризация и денацификация Украины.