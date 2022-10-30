Защитники Родины отблагодарили уральских волонтеров за поддержку. Видео

31 октября 2022 в 18:30 Размер текста - 17 +

Военнослужащие сняли видео, на котором выражают благодарность общественникам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие с фронта выразили признательность уральским волонтерам за собранную помощь. Солдаты пообещали поделиться вещами со своими товарищами. «Хотелось бы выразить огромную благодарность волонтерам из „Урал — фронту“, родным и близким, которые не остались равнодушными и помогли. Данную помощь мы раздадим военнослужащим. У нас будут глаза в небе, глаза ночью, это нам поможет при выполнении боевых задач», — сообщил солдат из видео волонтерского движения. По его словам, мирные граждане, собирающие помощь, являются их тылом. «Мы на вас надеемся и скоро вернемся», — добавил военнослужащий. Ранее агентство сообщало, что свердловские солдаты сняли видео благодарности для земляков. Мужчины получили теплые вещи. Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил 28 октября, что в стране завершилась частичная мобилизация, начавшаяся 21 сентября. План по призыву 300 тысяч человек выполнен.

Военнослужащие с фронта выразили признательность уральским волонтерам за собранную помощь. Солдаты пообещали поделиться вещами со своими товарищами. «Хотелось бы выразить огромную благодарность волонтерам из „Урал — фронту“, родным и близким, которые не остались равнодушными и помогли. Данную помощь мы раздадим военнослужащим. У нас будут глаза в небе, глаза ночью, это нам поможет при выполнении боевых задач», — сообщил солдат из видео волонтерского движения. По его словам, мирные граждане, собирающие помощь, являются их тылом. «Мы на вас надеемся и скоро вернемся», — добавил военнослужащий. Ранее агентство сообщало, что свердловские солдаты сняли видео благодарности для земляков. Мужчины получили теплые вещи. Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил 28 октября, что в стране завершилась частичная мобилизация, начавшаяся 21 сентября. План по призыву 300 тысяч человек выполнен.