30 октября 2022

Защитники Родины отблагодарили уральских волонтеров за поддержку. Видео

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военные, военный, минометный расчет, солдат, служба в армии, армия россии
Военнослужащие сняли видео, на котором выражают благодарность общественникам Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие с фронта выразили признательность уральским волонтерам за собранную помощь. Солдаты пообещали поделиться вещами со своими товарищами.

«Хотелось бы выразить огромную благодарность волонтерам из „Урал — фронту“, родным и близким, которые не остались равнодушными и помогли. Данную помощь мы раздадим военнослужащим. У нас будут глаза в небе, глаза ночью, это нам поможет при выполнении боевых задач», — сообщил солдат из видео волонтерского движения.

По его словам, мирные граждане, собирающие помощь, являются их тылом. «Мы на вас надеемся и скоро вернемся», — добавил военнослужащий.

Ранее агентство сообщало, что свердловские солдаты сняли видео благодарности для земляков. Мужчины получили теплые вещи.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил 28 октября, что в стране завершилась частичная мобилизация, начавшаяся 21 сентября. План по призыву 300 тысяч человек выполнен.

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Военнослужащие с фронта выразили признательность уральским волонтерам за собранную помощь. Солдаты пообещали поделиться вещами со своими товарищами. «Хотелось бы выразить огромную благодарность волонтерам из „Урал — фронту“, родным и близким, которые не остались равнодушными и помогли. Данную помощь мы раздадим военнослужащим. У нас будут глаза в небе, глаза ночью, это нам поможет при выполнении боевых задач», — сообщил солдат из видео волонтерского движения. По его словам, мирные граждане, собирающие помощь, являются их тылом. «Мы на вас надеемся и скоро вернемся», — добавил военнослужащий. Ранее агентство сообщало, что свердловские солдаты сняли видео благодарности для земляков. Мужчины получили теплые вещи. Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил 28 октября, что в стране завершилась частичная мобилизация, начавшаяся 21 сентября. План по призыву 300 тысяч человек выполнен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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