Песков высказался о двойниках Путина

Песков назвал чушью заявление о двойниках Путина

31 октября 2022 в 22:15 Размер текста - 17 +

Владимир Путин ранее опровергал наличие у него двойников Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг заявление, что российский лидер Владимир Путин использует двойников. Об этом Песков сказал в разговоре с ТАСС. «Как можно это прокомментировать? Как чушь!» — высказался Песков. Так он ответил на заявление начальника Главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова, что у Путина есть двойники. Буданов сказал в интервью британскому изданию Daily Mail, что у президента РФ есть минимум три двойника. Их можно вычислить по росту, жестикуляции и мочкам ушей, считает он. По его словам, дублеры сделали пластические операции для большего сходства с президентом. Путин знает про теорию о своих двойниках и его забавляет это, сообщал ранее Песков. Президент РФ говорил, что ему предлагали использовать двойника на массовых мероприятиях в начале 2000-х. Но Путин заявил, что отказался от этого и не прибегал к замене, передают «Дни.ру».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг заявление, что российский лидер Владимир Путин использует двойников. Об этом Песков сказал в разговоре с ТАСС. «Как можно это прокомментировать? Как чушь!» — высказался Песков. Так он ответил на заявление начальника Главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова, что у Путина есть двойники. Буданов сказал в интервью британскому изданию Daily Mail, что у президента РФ есть минимум три двойника. Их можно вычислить по росту, жестикуляции и мочкам ушей, считает он. По его словам, дублеры сделали пластические операции для большего сходства с президентом. Путин знает про теорию о своих двойниках и его забавляет это, сообщал ранее Песков. Президент РФ говорил, что ему предлагали использовать двойника на массовых мероприятиях в начале 2000-х. Но Путин заявил, что отказался от этого и не прибегал к замене, передают «Дни.ру».