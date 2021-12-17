Песков: Путина забавляют теории о своих двойниках

Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин знает о теории своих двойников Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президента РФ Владимира Путина забавляют теории о существовании его двойников. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Владимир Путин знает про теорию своих двойников, которую все обсуждают. Он улыбается, смеется», — заявил Дмитрий Песков в интервью журналистке Тине Канделаки на телеканале RTVI.

Ранее Путин рассказал, что ему предлагали использовать двойника, который бы заменил его на массовых мероприятиях. Это было в начале 2000-х годов в тяжелые времена борьбы с терроризмом, сказал глава государства. Дублера хотели использовать на мероприятиях, где президенту могла грозить опасность. Путин отказался от такой меры. По его словам, он ни разу не использовал замену.