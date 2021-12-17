Песков: Путина забавляют теории о своих двойниках

Президента РФ Владимира Путина забавляют теории о существовании его двойников. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Владимир Путин знает про теорию своих двойников, которую все обсуждают. Он улыбается, смеется», — заявил Дмитрий Песков в интервью журналистке Тине Канделаки на телеканале RTVI.
Ранее Путин рассказал, что ему предлагали использовать двойника, который бы заменил его на массовых мероприятиях. Это было в начале 2000-х годов в тяжелые времена борьбы с терроризмом, сказал глава государства. Дублера хотели использовать на мероприятиях, где президенту могла грозить опасность. Путин отказался от такой меры. По его словам, он ни разу не использовал замену.
Президента РФ Владимира Путина забавляют теории о существовании его двойников. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Владимир Путин знает про теорию своих двойников, которую все обсуждают. Он улыбается, смеется», — заявил Дмитрий Песков в интервью журналистке Тине Канделаки на телеканале RTVI. Ранее Путин рассказал, что ему предлагали использовать двойника, который бы заменил его на массовых мероприятиях. Это было в начале 2000-х годов в тяжелые времена борьбы с терроризмом, сказал глава государства. Дублера хотели использовать на мероприятиях, где президенту могла грозить опасность. Путин отказался от такой меры. По его словам, он ни разу не использовал замену.