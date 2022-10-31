31 октября 2022

Приехавшим в Пермь жителям ДНР и Запорожья вручили российские паспорта

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Клипарт. Сургут , документ, оружие, гражданство, удостоверение личности, паспорт россии, гражданин рф
Пятеро взрослых получили паспорта РФ, а дети получили подарки Фото:
новость из сюжета
Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России

В Перми приехавшим гражданам ДНР и Запорожской области торжественно вручили российские паспорта в преддверии Дня народного единства. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

«Состоялась торжественная церемония вручения российских паспортов гражданам, прибывшим из Донецкой Народной Республики и Запорожской области. Этот волнительный и долгожданный момент они разделили с родственниками и близкими людьми, которые пришли их поддержать», — сообщили в пресс-релизе.

Полноправными гражданами России стали пятеро взрослых и трое детей. Они дали клятву соблюдать Конституцию и законы РФ, исполнять обязанности гражданина, уважать ее культуру, историю и традиции. Полицейские взрослым вручили паспорта, экземпляры Конституции и выразили надежду, что в пермском суровом климате им будет комфортно. Отдельно сотрудники управления поздравили трех мальчиков, которые не достигли 14-летнего возраста. Им вручили памятные подарки.

Четыре освобожденные территории, в том числе ДНР и Запорожская область, вошли в состав России в результате проведенных референдумов. Они признаны состоявшимися, при этом практически все население отдали свои голоса за присоединение к России.

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В Перми приехавшим гражданам ДНР и Запорожской области торжественно вручили российские паспорта в преддверии Дня народного единства. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «Состоялась торжественная церемония вручения российских паспортов гражданам, прибывшим из Донецкой Народной Республики и Запорожской области. Этот волнительный и долгожданный момент они разделили с родственниками и близкими людьми, которые пришли их поддержать», — сообщили в пресс-релизе. Полноправными гражданами России стали пятеро взрослых и трое детей. Они дали клятву соблюдать Конституцию и законы РФ, исполнять обязанности гражданина, уважать ее культуру, историю и традиции. Полицейские взрослым вручили паспорта, экземпляры Конституции и выразили надежду, что в пермском суровом климате им будет комфортно. Отдельно сотрудники управления поздравили трех мальчиков, которые не достигли 14-летнего возраста. Им вручили памятные подарки. Четыре освобожденные территории, в том числе ДНР и Запорожская область, вошли в состав России в результате проведенных референдумов. Они признаны состоявшимися, при этом практически все население отдали свои голоса за присоединение к России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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