Приехавшим в Пермь жителям ДНР и Запорожья вручили российские паспорта

01 ноября 2022 в 18:18 Размер текста - 17 +

Пятеро взрослых получили паспорта РФ, а дети получили подарки Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России В Перми приехавшим гражданам ДНР и Запорожской области торжественно вручили российские паспорта в преддверии Дня народного единства. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «Состоялась торжественная церемония вручения российских паспортов гражданам, прибывшим из Донецкой Народной Республики и Запорожской области. Этот волнительный и долгожданный момент они разделили с родственниками и близкими людьми, которые пришли их поддержать», — сообщили в пресс-релизе. Полноправными гражданами России стали пятеро взрослых и трое детей. Они дали клятву соблюдать Конституцию и законы РФ, исполнять обязанности гражданина, уважать ее культуру, историю и традиции. Полицейские взрослым вручили паспорта, экземпляры Конституции и выразили надежду, что в пермском суровом климате им будет комфортно. Отдельно сотрудники управления поздравили трех мальчиков, которые не достигли 14-летнего возраста. Им вручили памятные подарки. Четыре освобожденные территории, в том числе ДНР и Запорожская область, вошли в состав России в результате проведенных референдумов. Они признаны состоявшимися, при этом практически все население отдали свои голоса за присоединение к России.

В Перми приехавшим гражданам ДНР и Запорожской области торжественно вручили российские паспорта в преддверии Дня народного единства. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «Состоялась торжественная церемония вручения российских паспортов гражданам, прибывшим из Донецкой Народной Республики и Запорожской области. Этот волнительный и долгожданный момент они разделили с родственниками и близкими людьми, которые пришли их поддержать», — сообщили в пресс-релизе. Полноправными гражданами России стали пятеро взрослых и трое детей. Они дали клятву соблюдать Конституцию и законы РФ, исполнять обязанности гражданина, уважать ее культуру, историю и традиции. Полицейские взрослым вручили паспорта, экземпляры Конституции и выразили надежду, что в пермском суровом климате им будет комфортно. Отдельно сотрудники управления поздравили трех мальчиков, которые не достигли 14-летнего возраста. Им вручили памятные подарки. Четыре освобожденные территории, в том числе ДНР и Запорожская область, вошли в состав России в результате проведенных референдумов. Они признаны состоявшимися, при этом практически все население отдали свои голоса за присоединение к России.