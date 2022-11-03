РИАН: Россия не приняла решение о продлении зерновой сделки

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Погрузка зерна в Ростовском порту. Ростов, пшеница, зерно, погрузка
Источник РИАН сообщил о продолжении переговоров по зерновой сделке Фото:
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Россия возобновила участие в зерновой сделке, но это не значит, что продуктовый договор продлен. Об этом заявил собеседник РИА Новости, знакомый с ситуацией.

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«Нет, прошу не путать. О продлении сейчас речи не идет», — сказал собеседник РИА Новости. Однако он отметил, что этот вопрос активно обсуждается. По его словам, есть надежды «на положительный исход».

Ранее Россия возобновила участие в зерновой сделке. Решение было принято после получения от Украины необходимых гарантии безопасности. Этому предшествовала серия переговоров президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

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Россия возобновила участие в зерновой сделке, но это не значит, что продуктовый договор продлен. Об этом заявил собеседник РИА Новости, знакомый с ситуацией. «Нет, прошу не путать. О продлении сейчас речи не идет», — сказал собеседник РИА Новости. Однако он отметил, что этот вопрос активно обсуждается. По его словам, есть надежды «на положительный исход». Ранее Россия возобновила участие в зерновой сделке. Решение было принято после получения от Украины необходимых гарантии безопасности. Этому предшествовала серия переговоров президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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