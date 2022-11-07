Вице-губернатор ХМАО встретился с мобилизованными, рассказавшими о поборах в Омске

08 ноября 2022 в 20:55 Размер текста - 17 +

Проблему с отоплением решили. Остальное проверяет военная прокуратура. Фото: скрин видеообращения новость из сюжета Мобилизация в России Вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока встретился с мобилизованными из Югры, которые записали видеообращение к губернатору Наталье Комаровой с жалобами на поборы на обогрев палаток. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сам Тиртока. «Встретились с ними (авторами видеообращения — прим. URA.RU). Еще раз напомнили, к кому обращаться, если возникают вопросы. Дрова возят по всему лагерю в течение дня. Проблемных вопросов, которые были в начале, практически нет», — сказал Тиртока. По словам вице-губернатора, обращаться недовольным мобилизованным следует прежде всего к командиру.



Директор департамента региональной безопасности Югры заверил, что в военном гарнизоне Омска, где дислоцируются мобилизованные югорчане, ситуация значительно улучшилась. «Занятия идут стабильно. Дополнительно инструкторы работают по подготовке спецподразделений. Идут канонады, грохот со всех сторон. Посмотрел места выдачи экипировки. Процентов на 90 почти получили экипировку. Вопросов серьезных нет», — дополнил Тиртока. В планах вице-губернатора, поездка в еланский и чебаркульский учебные центры, где дислоцируются мобилизованные югорчане.



Ранее URA.RU сообщало, что разбираться в скандале о поборах за отопление с югорских мобилизованных в учебном центре Омской танковой дивизии будет главный военный прокурор России Валерий Петров. Соответствующие запросы на его имя и в прокуратуру Центрального военного округа написали депутат Госдумы Николай Новичков и депутат думы ХМАО Михаил Селюков.



Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. Путин уточнил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, имеющие нужные специальности. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о завершении мероприятий по частичной мобилизации. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока встретился с мобилизованными из Югры, которые записали видеообращение к губернатору Наталье Комаровой с жалобами на поборы на обогрев палаток. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сам Тиртока. «Встретились с ними (авторами видеообращения — прим. URA.RU). Еще раз напомнили, к кому обращаться, если возникают вопросы. Дрова возят по всему лагерю в течение дня. Проблемных вопросов, которые были в начале, практически нет», — сказал Тиртока. По словам вице-губернатора, обращаться недовольным мобилизованным следует прежде всего к командиру. Директор департамента региональной безопасности Югры заверил, что в военном гарнизоне Омска, где дислоцируются мобилизованные югорчане, ситуация значительно улучшилась. «Занятия идут стабильно. Дополнительно инструкторы работают по подготовке спецподразделений. Идут канонады, грохот со всех сторон. Посмотрел места выдачи экипировки. Процентов на 90 почти получили экипировку. Вопросов серьезных нет», — дополнил Тиртока. В планах вице-губернатора, поездка в еланский и чебаркульский учебные центры, где дислоцируются мобилизованные югорчане. Ранее URA.RU сообщало, что разбираться в скандале о поборах за отопление с югорских мобилизованных в учебном центре Омской танковой дивизии будет главный военный прокурор России Валерий Петров. Соответствующие запросы на его имя и в прокуратуру Центрального военного округа написали депутат Госдумы Николай Новичков и депутат думы ХМАО Михаил Селюков. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. Путин уточнил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, имеющие нужные специальности. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о завершении мероприятий по частичной мобилизации. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.