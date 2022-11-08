Пермские приставы проведут прием по защите прав мобилизованных

09 ноября 2022 в 12:06 Размер текста - 17 +

Заранее записываться на прием не надо Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Судебные приставы Перми проведут 10 ноября прием по защите прав граждан, попавших под частичную мобилизацию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Будут рассматриваться вопросы, связанные с исполнительными производствами в отношении попадающих под частичную мобилизацию граждан, военнослужащих — участников СВО и их родственников. Также будут рассматриваться обращения указанных категорий граждан, связанных с возвратом просроченной задолженности кредиторам», — сообщили в пресс-службе. Принимать пермяков будут с 10 до 18 часов в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю по адресу ул. Советской Армии, 28. Прием будут вести врио главного судебного пристава и его заместители, а также начальники территориальных подразделений. Заранее записываться не надо. Необходимо взять с собой паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае 630 семей мобилизованных попросили кредитные каникулы. Всего в регионе в краевые соцслужбы обратилось более 3,5 тыс. пермяков.

Судебные приставы Перми проведут 10 ноября прием по защите прав граждан, попавших под частичную мобилизацию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Будут рассматриваться вопросы, связанные с исполнительными производствами в отношении попадающих под частичную мобилизацию граждан, военнослужащих — участников СВО и их родственников. Также будут рассматриваться обращения указанных категорий граждан, связанных с возвратом просроченной задолженности кредиторам», — сообщили в пресс-службе. Принимать пермяков будут с 10 до 18 часов в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю по адресу ул. Советской Армии, 28. Прием будут вести врио главного судебного пристава и его заместители, а также начальники территориальных подразделений. Заранее записываться не надо. Необходимо взять с собой паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае 630 семей мобилизованных попросили кредитные каникулы. Всего в регионе в краевые соцслужбы обратилось более 3,5 тыс. пермяков.