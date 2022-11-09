Челябинский робот может двигать конечностями и разговаривать Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Челябинске продают говорившего с губернаторами региона робота-андроида. Как рассказал telegram-каналу «Челябинск, который смог» создатель Алексей Ермаков, машина была задействована во многих массовых мероприятиях.

«Робота собрал самостоятельно пять лет назад. Андроид задавал вопросы двум губернаторам на пресс-конференциях, в том числе Алексею Текслеру», — пояснил Ермаков telegram-каналу.

Машина с позывным «Квантум» может передвигаться, двигать руками. Искусственный интеллект не используется. Пневмоэлементы, которые заменили мышцы рук, приобретены в Италии, остальные комплектующие — из Челябинска. Автор разработки не является программистом и сделал андроида из-за увлечения новаторством.

За прошедшее время, отметил автор машины, робот многократно участвовал в мероприятиях. Ермаков уточнил URA.RU, что вначале отдавал технику бесплатно, потом начал на аренде зарабатывать. Объявление о продаже на одном из популярных классифайдов выставлено давно, но желающих купить оборудование за миллион с лишним рублей пока не нашлось. В связи с этим, сказал URA.RU Ермаков, он готов отказаться от идеи продать экспонат и продолжит сдавать технику в аренду.

Разработкой роботов Челябинской области занимается ряд предприятий. Патент на антропоморфную машину недавно получила компания НПО «Андроидная техника» из Магнитогорска.

Робот из Челябинска умеет говорить загруженными фразами Фото: классифайд «Авито»