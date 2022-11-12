12 ноября 2022
11 ноября 2022

В ХМАО пожарные несколько часов боролись с огнем на складе

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар после обстрела нефтебазы в Шахтёрске. ДНР, пожар, тушение, огонь, пожарные, нефтебаза
В Когалыме пожарные два часа боролись с огнем на складе Фото:

В Когалыме (ХМАО) пожарные около двух часов боролись с возгоранием в складском помещении на площади в 400 квадратных метров. О происшествии сообщает пресс-служба окружного ГУ МЧС.

«В 19:54 поступило сообщение о возгорании в складском здании на улице Центральная. Пожар локализован в 22:02 на площади 400 квадратных метров», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте.

В тушении пожара задействовано 38 человек личного состава и 11 единиц спецтехники. Также сообщается, что пострадавших нет, 10 человек, находившихся на складе в момент возгорания, эвакуировались самостоятельно. В настоящее время причины происшествия выясняют органы дознания.

Ранее URA.RU рассказало, что в Нефтеюганске сгорел склад в промзоне. Ранее в Нефтеюганске эвакуировали людей из загоревшегося торгового центра.

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В Когалыме (ХМАО) пожарные около двух часов боролись с возгоранием в складском помещении на площади в 400 квадратных метров. О происшествии сообщает пресс-служба окружного ГУ МЧС. «В 19:54 поступило сообщение о возгорании в складском здании на улице Центральная. Пожар локализован в 22:02 на площади 400 квадратных метров», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте. В тушении пожара задействовано 38 человек личного состава и 11 единиц спецтехники. Также сообщается, что пострадавших нет, 10 человек, находившихся на складе в момент возгорания, эвакуировались самостоятельно. В настоящее время причины происшествия выясняют органы дознания. Ранее URA.RU рассказало, что в Нефтеюганске сгорел склад в промзоне. Ранее в Нефтеюганске эвакуировали людей из загоревшегося торгового центра.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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