В ХМАО пожарные несколько часов боролись с огнем на складе

13 ноября 2022 в 22:46 Размер текста - 17 +

В Когалыме пожарные два часа боролись с огнем на складе Фото: Таисия Воронцова © URA.RU В Когалыме (ХМАО) пожарные около двух часов боролись с возгоранием в складском помещении на площади в 400 квадратных метров. О происшествии сообщает пресс-служба окружного ГУ МЧС. «В 19:54 поступило сообщение о возгорании в складском здании на улице Центральная. Пожар локализован в 22:02 на площади 400 квадратных метров», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте. В тушении пожара задействовано 38 человек личного состава и 11 единиц спецтехники. Также сообщается, что пострадавших нет, 10 человек, находившихся на складе в момент возгорания, эвакуировались самостоятельно. В настоящее время причины происшествия выясняют органы дознания. Ранее URA.RU рассказало, что в Нефтеюганске сгорел склад в промзоне. Ранее в Нефтеюганске эвакуировали людей из загоревшегося торгового центра.

В Когалыме (ХМАО) пожарные около двух часов боролись с возгоранием в складском помещении на площади в 400 квадратных метров. О происшествии сообщает пресс-служба окружного ГУ МЧС. «В 19:54 поступило сообщение о возгорании в складском здании на улице Центральная. Пожар локализован в 22:02 на площади 400 квадратных метров», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте. В тушении пожара задействовано 38 человек личного состава и 11 единиц спецтехники. Также сообщается, что пострадавших нет, 10 человек, находившихся на складе в момент возгорания, эвакуировались самостоятельно. В настоящее время причины происшествия выясняют органы дознания. Ранее URA.RU рассказало, что в Нефтеюганске сгорел склад в промзоне. Ранее в Нефтеюганске эвакуировали людей из загоревшегося торгового центра.