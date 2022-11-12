12 ноября 2022
11 ноября 2022

В ХМАО произошел крупный пожар в складском комплексе. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар после обстрела нефтебазы в Шахтёрске. ДНР, пожар, огонь, нефтебаза
В Нефтеюганске горит ангар Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) горит ангар в промышленной зоне. Об этом говорится в местном паблике социальной сети «Вконтакте».

«В Су 62, ангар ООО „Юсат“ сгорел!» — говорится в новости. Автор публикации поражается количеством пожаров в городе за последние дни.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС. Корреспондент URA.RU направил запрос в ГУ МЧС по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганске эвакуируют посетителей торгового центра «Привоз». Позже прокуратура начала проверку по факту данного происшествия.

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В Нефтеюганске (ХМАО) горит ангар в промышленной зоне. Об этом говорится в местном паблике социальной сети «Вконтакте». «В Су 62, ангар ООО „Юсат“ сгорел!» — говорится в новости. Автор публикации поражается количеством пожаров в городе за последние дни. На месте происшествия работают сотрудники МЧС. Корреспондент URA.RU направил запрос в ГУ МЧС по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганске эвакуируют посетителей торгового центра «Привоз». Позже прокуратура начала проверку по факту данного происшествия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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