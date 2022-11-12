В Нефтеюганске горит ангар
В Нефтеюганске (ХМАО) горит ангар в промышленной зоне. Об этом говорится в местном паблике социальной сети «Вконтакте».
«В Су 62, ангар ООО „Юсат“ сгорел!» — говорится в новости. Автор публикации поражается количеством пожаров в городе за последние дни.
На месте происшествия работают сотрудники МЧС. Корреспондент URA.RU направил запрос в ГУ МЧС по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не получен.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганске эвакуируют посетителей торгового центра «Привоз». Позже прокуратура начала проверку по факту данного происшествия.
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