В ХМАО произошел крупный пожар в складском комплексе. Видео

13 ноября 2022 в 07:04 Размер текста - 17 +

В Нефтеюганске горит ангар Фото: Таисия Воронцова © URA.RU В Нефтеюганске (ХМАО) горит ангар в промышленной зоне. Об этом говорится в местном паблике социальной сети «Вконтакте». «В Су 62, ангар ООО „Юсат“ сгорел!» — говорится в новости. Автор публикации поражается количеством пожаров в городе за последние дни. На месте происшествия работают сотрудники МЧС. Корреспондент URA.RU направил запрос в ГУ МЧС по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганске эвакуируют посетителей торгового центра «Привоз». Позже прокуратура начала проверку по факту данного происшествия.

В Нефтеюганске (ХМАО) горит ангар в промышленной зоне. Об этом говорится в местном паблике социальной сети «Вконтакте». «В Су 62, ангар ООО „Юсат“ сгорел!» — говорится в новости. Автор публикации поражается количеством пожаров в городе за последние дни. На месте происшествия работают сотрудники МЧС. Корреспондент URA.RU направил запрос в ГУ МЧС по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганске эвакуируют посетителей торгового центра «Привоз». Позже прокуратура начала проверку по факту данного происшествия.