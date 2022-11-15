Свердловские следователи занялись проверкой захоронения застреленных людей

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Стрельба в гимназии №175. Казань, следственный комитет, терроризм, стрельба, чп, ск, чрезвычайное происшествие, терракт, гимназия 175, шутинг, террористический акт
Следователи проверят принадлежность останков Фото:

Силовики начали исследовать останки людей, попавших под политические репрессии в 1930—1950-х годах. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области. Массовое захоронение было найдено в районе Московского тракта.

«Подтверждаем факт обнаружения костных останков и проведения по ним в настоящее время необходимых экспертных исследований», — рассказали в СУ СК. Там не уточнили сроки проведения исследования.

По версии историков и археологов, в захоронении находятся несколько тысяч скелетов, убитых сотрудниками НКВД во времена политических репрессий. Также недалеко от могилы могут быть найдены предметы быта, в том числе чайные принадлежности. Информацию о захоронении передали следователям в октябре.

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Силовики начали исследовать останки людей, попавших под политические репрессии в 1930—1950-х годах. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области. Массовое захоронение было найдено в районе Московского тракта. «Подтверждаем факт обнаружения костных останков и проведения по ним в настоящее время необходимых экспертных исследований», — рассказали в СУ СК. Там не уточнили сроки проведения исследования. По версии историков и археологов, в захоронении находятся несколько тысяч скелетов, убитых сотрудниками НКВД во времена политических репрессий. Также недалеко от могилы могут быть найдены предметы быта, в том числе чайные принадлежности. Информацию о захоронении передали следователям в октябре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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