Свердловские следователи занялись проверкой захоронения застреленных людей

Следователи проверят принадлежность останков Фото: Андрей Ермолаев © URA.RU

Силовики начали исследовать останки людей, попавших под политические репрессии в 1930—1950-х годах. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области. Массовое захоронение было найдено в районе Московского тракта.

«Подтверждаем факт обнаружения костных останков и проведения по ним в настоящее время необходимых экспертных исследований», — рассказали в СУ СК. Там не уточнили сроки проведения исследования.

По версии историков и археологов, в захоронении находятся несколько тысяч скелетов, убитых сотрудниками НКВД во времена политических репрессий. Также недалеко от могилы могут быть найдены предметы быта, в том числе чайные принадлежности. Информацию о захоронении передали следователям в октябре.