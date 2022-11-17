Сунак заявил о невозможности исключения России из G20

17 ноября 2022 в 21:07 Размер текста - 17 +

Россию невозможно исключить из G20, заявил Сунак Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россию невозможно исключить из G20, так как эта группа более широкая, чем G7 и работает по принципу общего консенсуса. Об этом сообщил премьер-министр Риши Сунак на выступлении с отчетом о поездке на саммит G20. «G20 более широкая группа стран, которая работает по принципу консенсуса. Таким образом, невозможно исключить Россию из этой группы таким же способом, как из G7», — заявил Сунак. Выступление транслировалось на сайте британского парламента. Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не согласна с той критикой, которую озвучили участники саммита G20. Президент Индонезии Джоко Видодо, в свою очередь, призвал западных коллег ослабить критику России на саммите G20

Россию невозможно исключить из G20, так как эта группа более широкая, чем G7 и работает по принципу общего консенсуса. Об этом сообщил премьер-министр Риши Сунак на выступлении с отчетом о поездке на саммит G20. «G20 более широкая группа стран, которая работает по принципу консенсуса. Таким образом, невозможно исключить Россию из этой группы таким же способом, как из G7», — заявил Сунак. Выступление транслировалось на сайте британского парламента. Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не согласна с той критикой, которую озвучили участники саммита G20. Президент Индонезии Джоко Видодо, в свою очередь, призвал западных коллег ослабить критику России на саммите G20