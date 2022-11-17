Сунак заявил о невозможности исключения России из G20

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Встреча параолимпийской сборной на Красной Площади в Москве. Москва, спасская башня, российский флаг, триколор, флаг россии, кремль
Россию невозможно исключить из G20, заявил Сунак Фото:

Россию невозможно исключить из G20, так как эта группа более широкая, чем G7 и работает по принципу общего консенсуса. Об этом сообщил премьер-министр Риши Сунак на выступлении с отчетом о поездке на саммит G20.

«G20 более широкая группа стран, которая работает по принципу консенсуса. Таким образом, невозможно исключить Россию из этой группы таким же способом, как из G7», — заявил Сунак. Выступление транслировалось на сайте британского парламента.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не согласна с той критикой, которую озвучили участники саммита G20. Президент Индонезии Джоко Видодо, в свою очередь, призвал западных коллег ослабить критику России на саммите G20

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Россию невозможно исключить из G20, так как эта группа более широкая, чем G7 и работает по принципу общего консенсуса. Об этом сообщил премьер-министр Риши Сунак на выступлении с отчетом о поездке на саммит G20. «G20 более широкая группа стран, которая работает по принципу консенсуса. Таким образом, невозможно исключить Россию из этой группы таким же способом, как из G7», — заявил Сунак. Выступление транслировалось на сайте британского парламента. Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не согласна с той критикой, которую озвучили участники саммита G20. Президент Индонезии Джоко Видодо, в свою очередь, призвал западных коллег ослабить критику России на саммите G20
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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