Adnkronos: в Италии ограбили виллу предпринимателя Олега Тинькова

18 ноября 2022 в 01:52 Размер текста - 17 +

Воры украли у Олега Тинькова драгоценности на несколько тысяч евро Фото: Владимир Андреев © URA.RU В итальянском регионе Тоскана обокрали виллу российского предпринимателя, основателя банка «Тинькофф» Олега Тинькова. Об этом сообщает агентство Adnkronos. «Была ограблена вилла в Форте-дей-Марми (Лукка), принадлежащая российскому миллиардеру Олегу Тинькову», — сообщает агентство. Отмечается, что воры вскрыли два сейфа в доме Тинькова и забрали драгоценности, роскошные часы и другие дорогие вещи, стоимость которых составляет сотни тысяч евро. Кроме того, по данным агентства, за двое суток до ограбления виллы Тинькова воры обокрали еще одну виллу, принадлежащую другому российскому гражданину. Злоумышленники также смогли открыть сейф и забрать себе драгоценности на несколько сотен тысяч евро.

В итальянском регионе Тоскана обокрали виллу российского предпринимателя, основателя банка «Тинькофф» Олега Тинькова. Об этом сообщает агентство Adnkronos. «Была ограблена вилла в Форте-дей-Марми (Лукка), принадлежащая российскому миллиардеру Олегу Тинькову», — сообщает агентство. Отмечается, что воры вскрыли два сейфа в доме Тинькова и забрали драгоценности, роскошные часы и другие дорогие вещи, стоимость которых составляет сотни тысяч евро. Кроме того, по данным агентства, за двое суток до ограбления виллы Тинькова воры обокрали еще одну виллу, принадлежащую другому российскому гражданину. Злоумышленники также смогли открыть сейф и забрать себе драгоценности на несколько сотен тысяч евро.