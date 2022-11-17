Челябинский депутат попросил мобилизованных земляков не пользоваться телефонами на передовой

Владимир Бурмистров напомнил мобилизованным, что враг может засечь сигнал телефона и начать обстрел Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Председатель собрания депутатов Нагайбакского района Челябинской области Владимир Бурмистров во время посещения лагеря в Чебаркуле попросил мобилизованных земляков не пользоваться мобильными телефонами на передовой. Как сообщил Бурмистров URA.RU, он напомнил бойцам, что противник может засечь сигналы и начать обстрел.

«Моя просьба, в первую очередь, была связана с заботой о жизнях солдат. Ни для не секрет, что сегодня с помощью спутника сигналы телефонов могут засечь, а потом неожиданно по группе может прилететь HIMARS. Попросил бойцов использовать телефоны с осторожностью, не подставлять друг друга», — сообщил URA.RU Бурмистров.

Также, по словам председателя собрания, он посоветовал землякам прислушиваться к советам бывалых военных, которые не первый день на передовой. Это может спасти жизнь.

«Сказал мобилизованным не заниматься шапкозакидательством на фронте. Прислушиваться к тем, кто там давно. Тандем с опытными военными поможет сохранить жизнь», — добавил Бурмистров.

Председатель отметил, что военные отнеслись к его просьбам с пониманием. Настроение у них, по словам Бурмистрова, не упадническое, довольно нормальное. Конечно, чувствуется тревога, но это нормально в такой ситуации.

Бурмистров ездил к мобилизованным вместе с главой района Иваном Сурменевым. В ходе поездки военнослужащим доставили необходимое на фронте снаряжение: рации, маскхалаты, теплые берцы, веревки. Инструкторы консультируют мобилизованных, что им может пригодиться на передовой, а те, в свою очередь, направляют запросы в администрацию муниципалитетов, откуда были призваны в рамках частичной мобилизации.