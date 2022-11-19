GT: Запад поменял позицию по России из-за ракет в Польше

19 ноября 2022 в 13:12 Размер текста - 17 +

Запад резко изменил риторику в отношении России из-за ракет в Польше, считают в СМИ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Польше на границе с Украиной упали две ракеты Страны Запада сменили свою риторику по поводу отношения к России. Их задача сейчас — развеять слухи в адрес Москвы, которую обвиняют в польском инциденте. Об этом сообщает китайская газета Global Times. «Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что инцидент, вероятно, был вызван украинской ракетой ПВО. Он добавил, что нет никаких признаков того, что это был результат преднамеренного нападения. Также он не видит в этом причастность России. США и крупные европейские страны взяли на себя инициативу развеять слухи в адрес Москвы, а не обвинять ее в пренебрежении фактами», — сообщает Global Times. Также авторы материала отмечают, что страны Запада устали от конфликта на Украине. Все дело в отсутствии мирных переговоров. Ранее сообщалось, что в Польше недалеко от границы с Украиной взорвались две ракеты, в результате чего погибли два человека. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что это были российские ракеты, однако не предоставил никаких доказательств. Позже официальный представитель Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат признался, что часть обломков ракет, приземлившихся на территории Польши, точно принадлежит Украине.

Страны Запада сменили свою риторику по поводу отношения к России. Их задача сейчас — развеять слухи в адрес Москвы, которую обвиняют в польском инциденте. Об этом сообщает китайская газета Global Times. «Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что инцидент, вероятно, был вызван украинской ракетой ПВО. Он добавил, что нет никаких признаков того, что это был результат преднамеренного нападения. Также он не видит в этом причастность России. США и крупные европейские страны взяли на себя инициативу развеять слухи в адрес Москвы, а не обвинять ее в пренебрежении фактами», — сообщает Global Times. Также авторы материала отмечают, что страны Запада устали от конфликта на Украине. Все дело в отсутствии мирных переговоров. Ранее сообщалось, что в Польше недалеко от границы с Украиной взорвались две ракеты, в результате чего погибли два человека. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что это были российские ракеты, однако не предоставил никаких доказательств. Позже официальный представитель Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат признался, что часть обломков ракет, приземлившихся на территории Польши, точно принадлежит Украине.