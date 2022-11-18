18 ноября 2022

В Перми разыскивают 15-летнего подростка, пропавшего после школы. Скрин

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Досрочное ЕГЭ на базе Гимназии №94. Екатеринбург, класс, учеба, школа, ученица, школьница
После уроков девочка ушла в неизвестном направлении (архивное фото) Фото:

На территории Перми разыскивают 15-летнюю девочку. О ее местонахождении ничего не известно с 18 ноября. Последний раз ее видели в Голованово возле 123 школы. Сейчас ее сотовый выключен. Об этом сообщили в группе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«Разыскивается 15-летняя Полубоярцева Станислава. Ушла из дому 17 ноября 2022 года, пришла в школу. Когда закончились уроки, ушла в неизвестном направлении», — говорится в сообщении.

Там также перечислены особые приметы разыскиваемой. У подростка была челка. В день пропажи на ней были черная длинная куртка, джинсы и кроссовки того же цвета. Всех, кто обладает информацией о ее местонахождении, просят звонить по телефонам в отделы полиции.

В Перми разыскивают 15-летнюю школьницу

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На территории Перми разыскивают 15-летнюю девочку. О ее местонахождении ничего не известно с 18 ноября. Последний раз ее видели в Голованово возле 123 школы. Сейчас ее сотовый выключен. Об этом сообщили в группе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Разыскивается 15-летняя Полубоярцева Станислава. Ушла из дому 17 ноября 2022 года, пришла в школу. Когда закончились уроки, ушла в неизвестном направлении», — говорится в сообщении. Там также перечислены особые приметы разыскиваемой. У подростка была челка. В день пропажи на ней были черная длинная куртка, джинсы и кроссовки того же цвета. Всех, кто обладает информацией о ее местонахождении, просят звонить по телефонам в отделы полиции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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