На территории Перми разыскивают 15-летнюю девочку. О ее местонахождении ничего не известно с 18 ноября. Последний раз ее видели в Голованово возле 123 школы. Сейчас ее сотовый выключен. Об этом сообщили в группе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте».
«Разыскивается 15-летняя Полубоярцева Станислава. Ушла из дому 17 ноября 2022 года, пришла в школу. Когда закончились уроки, ушла в неизвестном направлении», — говорится в сообщении.
Там также перечислены особые приметы разыскиваемой. У подростка была челка. В день пропажи на ней были черная длинная куртка, джинсы и кроссовки того же цвета. Всех, кто обладает информацией о ее местонахождении, просят звонить по телефонам в отделы полиции.
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