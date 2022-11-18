В Перми разыскивают 15-летнего подростка, пропавшего после школы. Скрин

19 ноября 2022 в 13:26 Размер текста - 17 +

После уроков девочка ушла в неизвестном направлении (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На территории Перми разыскивают 15-летнюю девочку. О ее местонахождении ничего не известно с 18 ноября. Последний раз ее видели в Голованово возле 123 школы. Сейчас ее сотовый выключен. Об этом сообщили в группе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Разыскивается 15-летняя Полубоярцева Станислава. Ушла из дому 17 ноября 2022 года, пришла в школу. Когда закончились уроки, ушла в неизвестном направлении», — говорится в сообщении. Там также перечислены особые приметы разыскиваемой. У подростка была челка. В день пропажи на ней были черная длинная куртка, джинсы и кроссовки того же цвета. Всех, кто обладает информацией о ее местонахождении, просят звонить по телефонам в отделы полиции. В Перми разыскивают 15-летнюю школьницу Скрин: VK «ЧП ДТП Пермь»

На территории Перми разыскивают 15-летнюю девочку. О ее местонахождении ничего не известно с 18 ноября. Последний раз ее видели в Голованово возле 123 школы. Сейчас ее сотовый выключен. Об этом сообщили в группе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Разыскивается 15-летняя Полубоярцева Станислава. Ушла из дому 17 ноября 2022 года, пришла в школу. Когда закончились уроки, ушла в неизвестном направлении», — говорится в сообщении. Там также перечислены особые приметы разыскиваемой. У подростка была челка. В день пропажи на ней были черная длинная куртка, джинсы и кроссовки того же цвета. Всех, кто обладает информацией о ее местонахождении, просят звонить по телефонам в отделы полиции.