В райсовете Челябинска назрел новый бунт

21 ноября 2022 в 20:41 Размер текста - 17 +

На голосовании могут негативно сказаться сразу несколько факторов (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Присвоение звания почетного жителя Калининского района Челябинска бизнесмену Николаю Янову и врачу Алексею Банных, намеченное на 23 ноября, может сорваться из-за позиции ряда депутатов и отставки главы района Сергея Колесника. Об этом рассказал 21 ноября источник URA.RU в районном совете. «Звание почетного жителя Калининского района не присваивали последние несколько лет. Сейчас решили вернуться к этой практике, определив две кандидатуры: известный строитель, директор фирмы „Артель-С“ Николай Янов и главврач горбольницы №5 Алексей Банных. Но депутаты подозревают, что против выступят эсеры и, возможно, не только они», — рассказал инсайдер. «Поручить главе Калининского района города Челябинска организовать вручение знаков отличия „Почетный житель Калининского района города Челябинска“ (Свидетельства о присвоении звания, удостоверения медали нагрудного знака „Почетный житель Калининского района города Челябинска“) Банных Алексею Юрьевичу, Янову Николаю Ивановичу в торжественной обстановке. Разместить информацию о лицах, удостоенных звания, в сети Интернет на официальном сайте администрации Калининского района и стенде „Почетные жители Калининского района города Челябинска“», — говорится в подготовленном к сессии проекте документа (есть в распоряжении URA.RU). По словам инсайдера, опасения вызваны памятью о конфликте, развивавшемся в совете с конца 2021 года. Группа из 11 депутатов, включая шестерых единороссов, сначала заблокировала решение о лишении полномочий осужденной за мошенничество коллеги. Это поставило совет на грань роспуска. Затем депутаты отказались утвердить районный бюджет. Когда в региональном руководстве партии заговорили о возможном исключении из партии одного из них, пять из шести единороссов подали заявления о выходе из фракции. Потребовалось вмешательство лидера областной организации «Единой России», губернатора Алексея Текслера, адресовавшего претензии и второй стороне конфликта — главе Калининского района Сергею Колеснику, — противоборствующие стороны вступили в диалог. В итоге к концу января ситуация начала «остывать». Также процесс принятия решения может осложнить отставка главы района Сергея Колесника, который должен, согласно закону, выступить исполнителем решения. Ее предполагается утвердить на том же заседании совета 23 ноября. Колесник на звонок корреспондента URA.RU не ответил.

Присвоение звания почетного жителя Калининского района Челябинска бизнесмену Николаю Янову и врачу Алексею Банных, намеченное на 23 ноября, может сорваться из-за позиции ряда депутатов и отставки главы района Сергея Колесника. Об этом рассказал 21 ноября источник URA.RU в районном совете. «Звание почетного жителя Калининского района не присваивали последние несколько лет. Сейчас решили вернуться к этой практике, определив две кандидатуры: известный строитель, директор фирмы „Артель-С“ Николай Янов и главврач горбольницы №5 Алексей Банных. Но депутаты подозревают, что против выступят эсеры и, возможно, не только они», — рассказал инсайдер. «Поручить главе Калининского района города Челябинска организовать вручение знаков отличия „Почетный житель Калининского района города Челябинска“ (Свидетельства о присвоении звания, удостоверения медали нагрудного знака „Почетный житель Калининского района города Челябинска“) Банных Алексею Юрьевичу, Янову Николаю Ивановичу в торжественной обстановке. Разместить информацию о лицах, удостоенных звания, в сети Интернет на официальном сайте администрации Калининского района и стенде „Почетные жители Калининского района города Челябинска“», — говорится в подготовленном к сессии проекте документа (есть в распоряжении URA.RU). По словам инсайдера, опасения вызваны памятью о конфликте, развивавшемся в совете с конца 2021 года. Группа из 11 депутатов, включая шестерых единороссов, сначала заблокировала решение о лишении полномочий осужденной за мошенничество коллеги. Это поставило совет на грань роспуска. Затем депутаты отказались утвердить районный бюджет. Когда в региональном руководстве партии заговорили о возможном исключении из партии одного из них, пять из шести единороссов подали заявления о выходе из фракции. Потребовалось вмешательство лидера областной организации «Единой России», губернатора Алексея Текслера, адресовавшего претензии и второй стороне конфликта — главе Калининского района Сергею Колеснику, — противоборствующие стороны вступили в диалог. В итоге к концу января ситуация начала «остывать». Также процесс принятия решения может осложнить отставка главы района Сергея Колесника, который должен, согласно закону, выступить исполнителем решения. Ее предполагается утвердить на том же заседании совета 23 ноября. Колесник на звонок корреспондента URA.RU не ответил.